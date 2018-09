FARLIG Å OVERSE VELGERNE: Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, tar til orde for at den svenske høyre-siden burde åpne for et samarbeid med Sverigedemokraterna etter valget søndag. Foto: Frode Hansen, VG

Frp mener Moderaterna burde åpne for samarbeid med Sverigedemokraterna

Flere politikere i Fremskrittspartiet mener Høyres søsterparti i Sverige ikke burde stenge dørene helt for et samarbeid med Sverigedemokraterna (SD).

Mandag morgen telles stemmene fra den dramatiske valgnatten fortsatt opp i Sverige .

Resultatet mellom høyre og venstre-blokken er så jevnt at det endelige resultatet muligens ikke er klart før onsdag. Da kommer flere titusen stemmer fra svensker i utlandet inn.

SVT anslår at 50–60.000 stemmer fortsatt skal telles.

Den svenske Alliansen, bestående av Moderaterna , Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet , kan være avhengig av støtte fra SD om de skal få dannet en mindretallsregjering.

Om SD skal støtte Alliansen, uten å få noe tilbake, må de overtales. Det er to av partiene i Alliansen, Liberalerna og Centerpartiet, veldig skeptiske til.

Mange er nå svært spente på hvordan Sveriges regjering egentlig vil se ut når de siste stemmene er talt opp, ettersom hverken høyre- eller venstresiden har flertall i den svenske Riksdagen.

De rødgrønne partiene lå mandag morgen an til 144 representanter, mens Alliansen ville få 143.

– Det er farlig å overse velgerne

De fire Allianselederne skal møtes mandag klokken 13 for å diskutere sin strategi for å få i stand en ny regjering, melder Omni.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi, uttaler til NRK mandag morgen at han mener høyresiden burde se til SD om de skal danne regjering.

– Det ser jeg som helt naturlig hvis man skal klare å etablere et styringsdyktig regjeringsalternativ, sier Limi.

Videre understreker han at det kan være farlig for den svenske høyresiden å overse velgerne.

Ifølge den siste målingen fra SVT har SD nå en oppslutning på 17,6 prosent, en økning fra 12,8 prosent under forrige valg i 2014.

– Jeg mener det er riktig fordi vi snakker om et parti som har nesten 18 prosent av velgerne bak seg, og det er veldig farlig i politikken og overse velgerne:

– Det betyr at de som har stemt på SD, og som ønsker den politikken de står for, også må få respekt av de etablerte politiske partiene. Og de må på en måte bli hørt. Det er ikke noe alternativ per i dag, uten at man også tar med Sverigedemokraterna , sier Limi.

– Man bør ikke stenge dører

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen så seg heller ikke uenig med sin partikollega da opptellingen av stemmene i Sverige var i full gang søndag.

– Man bør ikke stenge dører for samarbeid som gir flertall. Men jeg skal ikke forsøke å gi råd om hvor kompromissene eventuelt bør gå, uttalte han til VG.

– SD-velgere stemples som rasister og ignoreres

Leder av finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim (H), mener også at den svenske høyresiden burde se på muligheten for å etablere et styringsdyktig regjeringsalternativ.

Moderaternas leder, Ulf Kristersson, har flere ganger uttalt at han ikke ønsker å inngå noen dialog med SD, på tross av at SD en rekke ganger har anbefalt ham å gjøre nettopp dette.

– De vil ikke forhandle med dem, de vil ikke snakke med dem. Moderaterna prøver nå å stille som en blokk og samtidig presse SD til å avgjøre om de vil stemme for eller imot en borgerlig regjering. Det er selvfølgelig en strategi for å danne regjering, men ikke en strategi for hvordan de bør styre landet, sier Asheim til VG.

Han understreker at Moderaterna og Socialdemokraterna har mistet store mengder velgere til SD, og mener både høyre og venstresiden dermed ignorerer sine gamle velgere ved å ikke ville samarbeide med SD.

– SD-velgere stemples som rasister og ignoreres. Det er problematisk fordi de svenske partiene ikke tar den tilbakemeldingen mange velgere ga under dette valget på alvor, sier Asheim.

– Svenske politikere har hatt berøringsangst for SD grunnet partiets røtter i nynazistiske og høyreradikale bevegelser. Kan man overse disse røttene fordi partiet får stor oppslutning?

– Det er veldig vanskelig. Vi har ikke et parti som SD i Norge, men jeg tror samtidig at det blir en unnskyldning for å ikke ta dem på alvor. De fikk nesten 18 prosent oppslutning på tross av denne bakgrunnen. Jeg har stor forståelse for at de ikke ønsker et regjeringssamarbeid, men samtidig må de nå ta SD på alvor og snakke med dem, sier han.