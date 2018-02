IDENTIFISERT: Redningsskøyten som fikk i land de to omkomne under flystyrten ved Svolvær lufthavn søndag kveld. Foto: SANDER LIED EDVARDSEN, LOFOTPOSTEN

De to mennene som omkom i flystyrt i Nordland er identifisert

Publisert: 12.02.18 15:57

Det var Leif Jarle Stamnes (79) og Einar Halvorsen (63) som mistet livet i flyulykken ved Svolvær søndag kveld.

Søndag kveld gikk et småfly i vannet kun fem minutter etter å ha tatt av fra flyplassen i Svolvær . De to mennene som var ombord ble bekreftet omkommet kort tid etterpå. Nå har politiet identifisert de to som omkom.

– Etter ønske fra media og godkjennelse fra pårørende, frigir vi navn på de forulykkede. Det var Leif Jarle Stamnes, 79 år, fra Tromsø og Einar Halvorsen 63 år fra Langhus som omkom i flyulykken i Svolvær i går kveld, sier Ketil Finstad-Steira, politistasjonssjef i Svolvær, i en pressemelding.

I samme pressemelding kommer det frem at politiet fremdeles vil snakke med dem som eventuelt kan ha sett noe.

– Politiet ønsker fortsatt å komme i kontakt med folk som kan ha sett noe i forkant eller underveis i hendelsesforløpet. Ulykken fant sted i går kveld. Politiet fikk inn meldingen like etter halv ni.

– Det er en tragedie

Det var tårnet på flyplassen som i går varslet om ulykken, det var også flyplassens båt som fant de to forulykkede i sjøen. Det ble kjent søndag kveld at de to mennene var medlemmer av Tromsø flyklubb.

– Det er en tragedie. Vi er sterkt preget av dette nå, sa Yngve Johnsen, leder i Tromsø flyklubb til Nordlys i går.

Lofotposten har snakket med lufthavnsjef ved Svolvær lufthavn, Bjørn Opsahl, som er preget av hendelsen.

– For meg er dette som et mareritt, du blir preget når du får en slik melding. Jeg tenker selvsagt på de pårørende til de som satt i flyet, dette er rett og slett veldig trist, sier han til avisen.

Politiet meldte i en pressemelding i går at flyet som styrtet er av typen Piper Cherokee. Direktør i flyhavarikommisjonen, William J. Bertheussen, bekreftet at flyet som styrtet i Svolvær søndag var involvert i en nestenulykke i 2010 .

Leter etter vrakdeler

Tidligere i dag ble det fremdeles gjort søk etter vrakdeler på stranden ved ulykkesstedet. Vraket er trolig lokalisert, og ligger på 60 til 70 meters dyp. Politisjef Finstad-Steira forklarte tidligere i dag til VG at det er usikkert når flyvraket blir hevet.

– Det er usikkert når det skjer. Det er ikke sikkert det skjer i løpet av dagen, sier han.

Ifølge Lofotposten tar politiet sikte på at det skjer tirsdag eller onsdag.