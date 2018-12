FØRSTE SAMTALE: KrFs delegasjon hadde første samtale med statsminister Erna Solberg 5. november i år. Foto: KrFs Facebookside. / NTB scanpix

Regjeringsforhandlingene starter 2. januar

Høyre, FrP, Venstre og KrF starter regjeringsforhandlingene 2. januar på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Rett før jul sa KrF ja til å gå inn i regjeringsforhandlinger med de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre.

De fire partiene ble langt på vei ferdig med sonderingene før jul, og innlede formelle regjeringsforhandlinger den 2. januar. Hvis samtalene lykkes, vil Norge for første gang siden 2013 få en flertallsregjering. Da hadde Ap, Sp og SV sammen styrt landet i åtte år.

De fire partiene som skal inn i regjeringsforhandlinger, vil alle ha sitt. I sin julepressekonferanse, kom statsminister Erna Solberg med en klar advarsel.

– Vi må holde igjen på den offentlige pengebruken nå. Ellers truer vi den økonomiske oppgangen, sa hun i sin oppsummering.

Vanskelig abort-sak

I oppkjøringen til at KrF ga grønt lys til å gå inn i regjeringsforhandlinger, så har abortloven stått sentralt. I et møte mellom KrFs nestledere , Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, åpnet Erna Solberg for å stramme inn abortloven.

I et intervju med VG, fortalte statsministeren og Høyre-lederen at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven når det kommer ti tvillingabort, og den omstridte paragraf 2c.

Venstre og Frp har samtidig vist motstand mot innstramminger i abortloven.

Dette kan bli en av de vanskelige sakene i regjeringsforhandlingene.

KrF-leder Knut Arild Hareide har tidligere sagt til VG at KrF vil kreve gjennomslag for familier, sårbare grupper og fattigdom. Hvorvidt KrF vil stille noen ultimatum i abort-spørsmålet, ville han ikke svare på.

– Men dette var viktig for retningsvalget partiet gjorde, sa han han.

– Jeg registrerer at vi ikke har fått endelige garantier i saker som er viktig for KrF, og vi utforsker våre muligheter.

Vil øke barnetrygden

Hareide jar plassert seg selv på sidelinjen. og gitt rollen som forhandler til den nye ledestjernen på partiets konservative fløy, Kjell Ingolf Ropstad. I et intervju med VG onsdag, fortalte Ropstad at det mest opplagte KrF mener må gjøres for å løfte familiene, er en økning i barnetrygden:

– Det mest opplagte er at en må få til en økning i barnetrygden og en spesiell innretning i barnetrygden som gjør at vi får flere barn ut av fattigdom.

KrF ønsker å få støtte for en modell med skattefinansiering, gjennom økt trinnskatt

– Særlig for de som tjener over en million kroner. Eller annen skattelegging som gjør at de som tjener mye, ikke nyter like godt av økningen i barnetrygden, sa Ropstad.

Venstres familiepolitiker Guri Melby, har varslet at Venstre setter et krav om bedre pappaperm på sin topp fem-liste i regjeringsforhandlingene.

– Neste år skal vi bruke over en milliard kroner på å heve barnetrygden. Det neste løftet for barnefamiliene må være å sikre fars permisjon, har Guri Melby, Venstres familiepolitiker, sa hun til VG.

– Uaktuelt å øke skattenivået

Frp-leder Siv Jensen understreker overfor NTB at det kommer til å bli «alle mot alle», og ikke «tre mot en» når forhandlingene starter.

Hun trekker frem skatte- og avgiftsnivået som en viktig sak for Frp.

– Det er ikke aktuelt å skjerpe skatte- og avgiftsnivået, heller ikke bilavgiftene. Skatte- og avgiftsnivået skal ned, ikke opp, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Budskapet er myntet på KrF, som i budsjettsammenheng har gått inn for milliardøkninger, blant annet i engangsavgiften og drivstoffavgiftene.

At kortene deles ut på nytt, betyr at Venstre og KrF kan slå sine pjalter sammen for å stå sterkere mot Frp når de ser seg tjent med det, for eksempel i klimapolitikken, og at Frp kan prøve å få reversert KrF-seire, som fjerningen av momsgrensen på småhandel og de nylige innstrammingene i taxfree-ordningen.

– Vi må ha synlig gjennomslag for vår politikk – det være seg innenfor asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken, skatte- og avgiftsopplegget og samferdsels- og bilpolitikken. Fremskrittspartiet sitter ikke i regjering for moro skyld, men for å gjennomføre vår politikk, sier Siv Jensen.

Kan fortsette uten KrF

Hvis de tre gamle regjeringspartnerne H, KrF og V skulle samle seg om noe Frp finner uspiselig, stopper prosessen opp:

– Da blir det ingen utvidelse av regjeringen. Landet har en regjering, og forhandlingene handler om hvorvidt den skal utvides med KrF. Jeg er ganske sikker på at dette er innenfor mulighetens rekkevidde. Det er i hvert fall mitt utgangspunkt, sier Jensen.

Hun bekrefter samtidig prinsippet om at Frp ikke støtter en regjering partiet ikke deltar i. Det betyr at Erna Solberg ikke kan velge seg en mindretallsregjering med sine gamle samarbeidspartnere og så søke parlamentarisk støtte hos Frp.