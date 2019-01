ILLUSTRASJON: Én av tre i Norge har planer om å kutte ned på kjøttforbruket i 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tre av ti vil spise mindre av rødt kjøtt

INNENRIKS 2019-01-02T04:17:39Z

Redusert forbruk av rødt kjøtt er spådd å bli en av årets største mattrender. Likevel svarer bare 29 prosent i Norge at de har planer om kjøttkutt.

NTB

Publisert: 02.01.19 05:17

Sentio Research Norge har gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra Nationen og stilt spørsmålet: «Verdens helseorganisasjon advarer mot å spise for mye rødt kjøtt. Planlegger du å redusere inntaket av rødt kjøtt i 2019?».

Blant det representative utvalget svarer hele 67 prosent at de ikke har planer om å spise mindre av rødt kjøtt. 29 prosent sier de har kuttplaner.

Menn på landsbygda er dem som i minst grad har planer om å kutte ned på kjøttspisingen, mens kvinner i Oslo ligger i andre enden av skalaen.

Seniorforsker Egil Petter Stræte ved Ruralis slår fast at det uansett er supertrendy å redusere kjøttinntaket og påpeker at folk i byene oftere henger med på trender. I tillegg til at det lenge har vært påpekt at det er bra for helsen, har det nå blitt hengt på to nye poeng.

– Den nyeste trenden handler om at en reduksjon i forbruk av rødt kjøtt er bra med tanke på klimagassutslippene og dermed positivt med tanke på klimaendringene, sier Stræte.

– Det tredje er i et globalt utjevningsperspektiv, som handler om fordelinger av goder i verden, at forbrukerne vil redusere kjøttforbruket i solidaritet med andre land, sier han.