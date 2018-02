En årsgammel ulvetispe fra Julussa-reviret ble fredag felt av jegere fra Statens naturoppsyn. Foto: Miljødirektoratet / NTB scanpix

Ulv i Julussa-reviret felt

NTB

Publisert: 09.02.18 15:13

INNENRIKS 2018-02-09T14:13:10Z

En ulv er felt etter at regjeringen besluttet at de tre gjenlevende ulvene i Julussa- og Osdalen-revirene skulle felles som et ekstraordinært uttak.

Ulven som ble felt av Statens naturoppsyn fredag er en årsgammel ulvetispe i Julussa-reviret, opplyser Miljødirektoratet.

Regjeringen besluttet onsdag at de tre gjenlevende ulvene i de to revirene skulle felles som et ekstraordinært uttak. De tre befinner seg stort sett utenfor ulvesonen, opplyste Klima- og miljødepartementet da.

Kvoten på 16 dyr ble egentlig tatt ut i januar, men så ble det klart at det var flere dyr i de to flokkene.

Mange reagerte onsdag med skuffelse over vedtaket fra den nyutnevnte miljøministeren Ola Elvestuen (V). Verdens naturfond (WWF) mener vedtaket er i strid med norsk lov.