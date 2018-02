TID TIL MAJA: Helga Pedersen (45) iført samekofte fra Tana gir intervju til VG i kantinen i idrettshallen på Tana bru. Datteren Maja (6) synes nok ikke samtalen er så interessant. Foto: Terje Mortensen, VG

Eks-nestlederens råd til Jonas om Ap-krisen: Ikke sitt stille i båten og vent på velgerne

Publisert: 09.02.18 10:17

TANA (VG) Helga Pedersen (45) er blitt lærer. Hun har undervist elever i politikk og samtidig sett sitt kjære Arbeiderparti synke som en stein i Varangerfjorden. Nå advarer eks-nestlederen Ap mot å sitte stille i båten og vente på en ny opptur.

Flere både i- og utenfor Ap satte nok kaffen i halsen da partisekretær Kjersti Stenseng tallfestet 30 prosent som en naturlig oppslutning for partiet i VG mandag.

I Helga Pedersens nye liv er en hektisk tilværelse i partiledelsen og som leder av stortingsgruppen skiftet ut med tid og tilstedeværelse hjemme på gården i Vestertana.

Hun er blitt lærer i 75 prosents stilling på Tana videregående. Men det meste av tiden bruker hun på barna, på mannen Erik og på sauene hjemme på gården i Øst-Finnmark. VG møtte en avslappet og koftekledd Helga Pedersen på feiringen av samenes nasjonaldag i Tana.

Tenker ikke på et tall

Hun følger såpass med at Kjersti Stensengs uttalte 30-tall fra Samak-konferansen i Sverige har nådd trådløse nettverk lengst oppe i nabolandet.

– Jeg har ikke tenkt på noe tall, men jeg har ikke noe bedre tall enn 30 prosent å slenge ut. Men at vi skal kare oss oppover – det er vi alle enige om. Vi er nødt til det, insisterer Pedersen.

– Hvor lurt er det å tallfeste at Ap må stige til en oppslutning på 30 prosent?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, svarer Pedersen.

Hun husker tidligere statsminister og partileder Thorbjørn Jaglands ultimative mål på 36,9. Det var ingen ubetinget suksess, mente både et samlet Arbeiderparti og alle forståsegpåere som så tallet i bakspeilet.

Men likevel: Ap oppnådde en oppslutning av en annen verden (35 prosent) i september 1997 i enn partiet har i februar 20 år etter.

– Er en oppslutning på rundt 20 prosent en unntakstilstand for Ap?

– Ja, det bør det være. Men vi kan ikke sitte stille i båten og vente på at velgerne, fremgangen og 30-tallet skal komme av seg selv. Vi må ikke ta ting som noen selvfølge. Se bare på Venstre som var et mye større parti en gang, advarer Helga Pedersen.

Tok tiden tilbake

Hun blir innimellom avbrutt av en utålmodig Maja (6), som ikke er så overvettes begeistret for at mamma snakker politikk med mennene fra avisen.

Helga Pedersen tar seg tid til alle. Hun snakker med kjente som er kommet til idrettshallen på Tana bru for å feire samenes nasjonaldag.

Arrangementet skal egentlig starte klokken 16.30. Men Pedersen varsler oss om at den «samiske halvtimen» sikkert gjør at det hele ikke starter før i 17-tiden.

Hverdagene er blitt mye mindre stressende. Hun har senkede skuldre, nesten bare frihelger, tid til skiturer, TV-serier og familien. Tidligere hadde hun også frihelger. Men var påkoblet, snakket i telefonen og jobbet selv om hun hadde fri.

Lei seg

Uansett er hun oppriktig lei seg på vegne av Arbeiderpartiet.

– Man trenger ikke være noen dyp analytiker for å slå fast at Giske-saken har vært skadelig for Arbeiderpartiet. I tillegg har den tatt fokus bort fra politikken, så det har blitt en dobbel skadevirkning for oss, observerer hun.

– Det er ingen ukultur i Arbeiderpartiet, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Men vi må bli et parti med større mangfold og bredde blant medlemmene, legger hun til.

Også hun var en av flere i ledelsen som husker at det gikk mange rykter om Trond Giske.

– Du har selv vært både nestleder i mange år og leder i stortingsgruppen. Du fikk vel også kjennskap til varsler og bekymringsmeldinger om seksuell trakassering?

– Ja, jeg hørte rykter og vi fikk inn en konkret melding. og det har tidligere partisekretær Raymond Johansen tatt tak i, noe han har fortalt om i VG. Men det var på den tiden ingen som ville stå frem og fortelle om hva de hadde opplevd. Metoo-kampanjen har brakt på bordet en mye større oppmerksomhet om seksuell trakassering. Det står enorm respekt av dem som har fortalt om dette. Så må partiet bare fortsette med å ta tak, sier Pedersen.

Ti år i Tana

– Har du selv opplevd seksuell trakassering? Du ble fylkesordfører og toppolitiker i Ap som ganske ung?

– Nei, ikke seksuell trakassering. Jeg har tenkt mye på dette. Men jeg har ikke kommet på noen episoder. Men når jeg kom inn i partiet sentralt, så hadde jeg allerede posisjoner, og sjefen er sjelden den første som blir trakassert seksuelt.

– Er Støre, Stenseng og Tajik den riktige toppledelsen til å løfte partiet over 30-tallet?

– De er valgt av landsmøtet til å ta den oppgaven, så det er de nødt til! Men hele partiorganisasjonen må bidra, svarer Pedersen. Hun har selv vært der. Av flere en gang utpekt til å overta etter Jens Stoltenberg. Slik gikk det ikke. Mens Jens ble generalsekretær i NATO – ble Helga lærer i Tana.

– Hvorfor ble du som nestleder aldri den soleklare kandidaten til å overta som Ap-leder?

– Det er ikke jakten på posisjoner som har vært min drivkraft, men å gjøre en best mulig jobb i vervene jeg har.

– Kan du komme tilbake som statsråd eller i toppledelsen av Ap?

– Jeg har sluttet å svare på spørsmål om ting langt der fremme. Men de ti neste årene skal jeg holde meg her i Tana til barna mine er blitt store, lover Helga Pedersen.

Pedersen klarer imidlertid ikke helt å holde seg borte fra partipolitikk. Til helgen blir hun høyst sannsynlig valgt til ny leder i Tana Arbeiderparti.

Fra før sitter hun både i styret i det lokale bondelaget, som leder i foreldreutvalget på skolen og i riksrevisorkollegiet.