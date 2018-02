FLERE PÅ BANE: Bybanen i Bergen får flere passasjerer. Foto: Thor Erik Mathiesen

Rapport: Mindre bilkjøring, flere reiser kollektivt

Publisert: 10.02.18 12:16

INNENRIKS 2018-02-10T11:16:03Z

Nye tall viser en liten nedgang i biltrafikken her i landet, mens flere tar t-bane og buss.

Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Regnet i volum er bilen fremdeles dominerende, men det er en interessant tendens at flere og flere tar bane, sier forsker ved TØI, Eivind Farstad.

Denne uken kom TØI med rapporten Transportytelser i Norge 1946-2016 , der de tar for seg utviklingstrekkene i transportsektoren. De siste tallene er fra 2016.

Bedre tilbud

Bruken av kollektivtransport gikk opp i 2016. I Oslo gikk T-bane-trafikken opp med 11,7 prosent. I Bergen økte Bybanen med 6,7 prosent, og Gråkallbanen i Trondheim kjørte 900 000 passasjerer det året. Samtidig hadde buss-reisende en økning. Kollektivtrafikken vant frem.

– Jeg tror det handler om at tilbudet har blitt bedre. I Bergen er Bybanen iferd med å bli innarbeidet og i Oslo er det bedring i kollektivtilbudet. Det var også en togstreik i 2016 som fikk folk over på buss, minnes forskeren.

For i 2016 tok nordmenn 369 millioner bussreiser, det er en økning på 3,7 prosent i forhold til året før. Togreisene gikk imidlertid ned. Med unntak av Flåmsbanen som tok rekord.

-Det har nok med utenlandsturismen å gjøre. Det er de som er typiske brukere av Flåmbanen, sier Farstad.

Nedgang i biltrafikk

Samtidig som bruk av bane økte, gikk veksten av persontrafikk på bil ned.

– Vegtrafikken økte kun med 0,6 prosent i 2016. Året før var økningen to prosent, forteller forskeren.

– Hva kommer det av?

– En nedgang i økonomien i 2016 kan være en årsak til at det var mindre kjøring i arbeidssammenheng.

– Du tror ikke det har noe med at folk er mer bevisst på bilen som forurensingskilde?

– Egentlig ikke. Annen forskning viser at folk gjør det som er mest praktisk for dem. I 2017 tok økonomien seg opp, og de foreløpige tallene viser at veksten i biltrafikken er på vei opp igjen.