ISKALD UKE: Isdekke har lagt seg på planter og steiner ved Neuchatel-sjøen i Sveits mandag. Sentrale deler av kontinentet er rammet av kuldebølgen. Foto: Laurent Gillieron / TT / NTB Scanpix

Norge fryser - strømprisene har økt over 30 prosent i februar

Publisert: 27.02.18 18:03 Oppdatert: 27.02.18 18:31

Norske strømpriser har økt med over 30 prosent i løpet av februar måned - både på grunn av kulde her i landet, men også på grunn av at Europa kjøper strømmen vår.

Nå ser det likevel ut til at vi kan kjøpe noe billig strøm tilbake!

– Årsaken til at prisene går i været nå, er de lave temperaturene i Norge og i våre naboland Danmark og Sverige, men ikke bare det. Vi har også hatt lite vind i Tyskland noen dager, og nå har vi en kuldebølge som gjør at strømprisene er enda høyere på Kontinentet, forklarer kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy, et selskap som leverer fremtidsanalyser for kraftmarkedet.

Hele Norden eksporterer strøm

Han snakker om spotprisen på strøm - råprisen om du vil - som idag utgjør omlag halve strømregningen for folk. Resten består av avgifter, nettleie og moms. Spotprisen varierer fra dag til dag - mest på grunn av været.

Brottemsmo viser til at Frankrike har dobbel så høy strømpris som vi har nå, og Tyskland, som baserer seg på mye vindkraft, har måttet kjøpe mye strøm blant annet fra Norden.

– Vi har hatt en periode med lite vind i Tyskland, og det merkes. Da går prisene opp, og dermed settes det i gang eksport fra Danmark, Sverige og Norge.

Har vært mye høyere

Han peker på at denne råprisen på kraft ikke er historisk høy:

– At vi reagerer nå, skyldes vel at vi har hatt milde våte vintre og lave priser i flere år. Men går vi tilbake til vinteren 2010–2011, var prisen 76 øre per kilowattime desember, og holdt seg på 60-tallet ut mars.

Situasjonen denne vinteren er at vi har nesten normalt med vann i norske kraftmagasiner, noe som gjør at kraftprodusentene kan øke produksjonen når det trengs.

– I tillegg har vi svært mye snø i fjellet, som vil smelte og fylle opp i kraftmagasinene til våren. Og svensk kjernekraft går med nesten full kapasitet. Kraftsituasjonen er således nokså god, sier Brottemsmo.

Norge kjøper tysk strøm

Seksjonsleder Stein Erik Iversen hos kraftprodusenten BKK mener at kraftutvekslingen med Europa vil bidra til å dempe prisene denne uken:

– Mandag hadde vi lite vind og lite sol i Tyskland, som ga høye priser og dermed eksport ut fra Norden. Men for onsdagen er det ventet mer vind og mer sol, og dermed lavere priser enn i Norge, som igjen vil føre til at det handles tysk kraft inn til Norge.

Prisen i Tyskland onsdag falt til under 38 øre, mens den norske steg til nesten 48 øre. Det betyr at Norge kommer til å importere tysk kraft.

Ikke veldig høye priser

Han mener at prisnivået er moderat i Norge tatt i betraktning den strenge vinterperioden vi har.

– Hvis det nå skulle bli tørr stabil vinter i ukevis nå, vil det heller kunne få effekt på strømprisen til sommeren. Da vil produksjonsbehovet hos vannkraftprodusentene være mindre gjennom sommeren, og man vil magasinere vann til kommende høst og vinter, sier Iversen.

Norske kraftmeglere har likevel liten tro på at sprengkulda kommer til å vare særlig lenge.

– Når vi ser på strømprisene på kontinentet, faller de allerede denne uken, og i Norge er forventningen at strømprisene faller i neste uke, til rundt 38 øre. De har ikke tro på at den veldig sterke kuldeperioden kommer til å vare lenge, men at vi er tilbake til en mer normal vær- og kraftsituasjon om et par uker, sier John Brottemsmo i Kintect Energy.