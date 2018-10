DREPT: I fjor sommer ble Marie Skuland (17) drept på Sørlandssenteret i Kristiansand. Foto: Privat / Gisle Oddstad, VG

Jente (16) dømt til tolv års fengsel for drapet på Sørlandssenteret

En 16 år gammel jente er dømt til fengsel i tolv år for knivdrapet på Sørlandssenteret i fjor sommer.

Jenta var 15 år gammel da hun i juli i fjor knivstakk to personer inne på Sørlandssenteret i Kristiansand . En av dem, Marie Skuland, døde av skadene. En annen kvinne fikk livstruende skader.

I juni i år ble den nå 16 år gamle jenta dømt til 11 års fengsel i Kristiansand tingrett. Hun anket dommen, fordi hun sa det ikke var meningen å drepe, og mente at hun dermed ikke skal dømmes for drap.

Fredag avga Agder lagmannsrett en ny dom på 12 års fengsel for jenta.

– Planlagt handling

Aktor har tidligere beskrevet drapet og drapsforsøket som brutalt og kaldblodig. Overvåkningsvideo fra stedet viste at det tok fire minutter fra hun gikk ut av bilen, til hun hadde gjennomført handlingen.

– Dette var en planlagt handling i den hensikt i å drepe. I forkant av handlingen skal tiltalte ha gjort flere søk på knivdrap, sett filmer hvor handlingene handlet om å knivstikke personer og det er også en rekke andre forhold som beviser at den tiltalte hadde til hensikt å drepe, sa statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre.

I hennes forklaring i retten uttalte 16-åringen at hun ønsket å gjøre noe drastisk for å få hjelpeapparatet til å endre tiltakene rundt henne, men at hun ikke hadde til hensikt å drepe .

Tilfeldige ofre

Lagmannsretten mente jenta angrep to helt tilfeldige personer for å komme ut av barnevernets omsorg, noe som virket i skjerpende retning for dommen fra lagmannsretten.

Hennes unge alder virket i formildende retning.

Samtidig mente lagmannsretten at jentas oppvekst og hjelpeapparatets rolle virket i formildende retning. I etterkant av drapet har en Fylkesmannen i Agder konkludert med at Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør har begått flere lovbrudd.

Positiv utvikling

Fra august 2016 og frem til drapet 26. juni året etter, hadde hun vært innom rundt 20 ulike barnevernstiltak, og utviklingen hennes i denne perioden beskrives som sterkt negativ. Jenta hadde rømt fra en privat institusjon samme dag som drapet fant sted.

Tre rettspsykiatriske sakkyndige har tidligere enstemmig konkludert med at 16-åringen ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Til tross for at rettens sakskyndige mener risikoen for at hun kan gjøre lignende hendelser i fremtiden er høy, så fant ikke lagmannsretten grunnlag for en forvaringsdom. Begrunnelsen fra retten er at vilkårene for ekstraordinære omstendigheter ikke er oppfylt. De mener også at hun har hatt en positiv utvikling under tiden i fengsel.

En av rettens dommere ønsket å dømme jenta til forvaring, men flertallet av dommerne var imot dette.

Lagmannsretten dømmer henne også til å betale 230.000 kroner i oppreisning.