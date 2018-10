STORØVELSE: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ser på mens et F-18 Super Hornet-fly lander på det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Russlands ambassade: NATO-øvelsen i Norge er av antirussisk karakter

Russlands ambassade i Norge protesterer mot NATO-øvelsen Trident Juncture som er i gang og mener den er av antirussisk karakter.

– Til tross for ganske klossete forsøk av representanter for alliansen og medlemsstatene på å fremstille en slik militær aktivitet som defensiv, er det åpenbart at denne demonstrasjonen av et kamppotensial er av tydelig antirussisk karakter, skriver ambassaden i et Facebook-innlegg fredag ettermiddag.

Ambassaden viser til at deltagerne under denne øvelsen skal forberede seg på å trene under klimatiske forhold som maksimalt ligner på russisk klima.

Ifølge ambassaden har Russlands bekymring ikke blitt mindre etter at de har fått informasjon om at antall deltagende militære i siste øyeblikk har økt til 50.000 og at et atomdrevet hangarskip fra USA har blitt en del av øvelsen.

Ambassaden ser heller ikke bort fra at deler av øvelsen vil foregå inntil 200 kilometer fra den russiske grensen.

Russlands ambassade skriver videre at meldinger om overføring av NATO-landenes styrker og materiell til øvelsesområdene minner om rapporter fra krigstiden, og den mener NATO bedriver en antirussisk informasjonskampanje for å rettferdiggjøre det Russland mener er et tvilsomt og provokatorisk handlingsmønster.