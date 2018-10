I VASKEN: Lørdagshandlingen var bare å glemme for Joar Helgheim da det sto 35 cm vann på fylkesvei 453 i Stardalen i Jølster. Foto: Joar Helgheim

Regnet stenger veier i Sogn og Fjordane

INNENRIKS 2018-10-13T13:18:29Z

Regnet fortsetter på Vestlandet og har ført til stengte veier flere steder i Sogn og Fjordane.

Publisert: 13.10.18 15:18 Oppdatert: 13.10.18 15:42

Mye vann på veiene har også økt faren for vannplaning.

– Det er mye regn og vann, men ikke så mange veier som er stengt, sier Tore Tysse, trafikkoperatør hos Statens vegvesen region Vest.

Han opplyser at fylkesvei 333 Skjold-Skjolden er stengt på grunn av flom, det samme er fylkesvei 453 Stardalen mellom Klagegg og Fonn.

En av dem som prøvde å kjøre i Stardalen er Joar Helgheim (44).

– Vi kom ikke ut av dalen, og slik er det fortsatt. For en liten stund siden var det 35 centimeter vann på veien, sier Helgheim til VG.

Han forteller at de greier seg, men at de ikke har fått handlet.

– Vi er vant til at dette skjer fra tid til annen. Lørdagshandlingen gikk med flommen, men de fleste her er forberedt på at det kan skje.

Fylkesvei 421 Horsevika mellom Foss og Hestad er stengt på grunn av oversvømmelse, mens fare for ras har stengt fylkesvei 609 Heilvang mellom Askvoll og Førde. Men på sistnevnte er det omkjøringsmuligheter.

Mer regn

– Det er fare for vannplaning flere steder, så folk må være obs når de kjører, sier Tysse, som selv sitter på vakt i Bergen . Og været har ikke gitt seg.

– Nå durer det på med regn der ute. Det har tatt seg opp igjen etter at det var litt rolig i formiddag.

For rotbløyta er ikke ferdig ennå.

100 mm på Gullfjellet

– Det er kommet ganske mye nedbør i løpet av natten. En god del stasjoner har fått 60 til 80 mm på 12 timer. En stasjon i Hordaland, Gullfjellet, har fått 100 mm, men der er det heldigvis ikke så mange som bor, sier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til VG.

Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland har alle fått gult farevarsel for mye regn lørdag og søndag.

Andersen opplyser at Takle i Sogn og Fjordane har fått nesten 80 mm nedbør på 12 timer.

– Det ble målt i dag tidlig og det har ikke gitt seg ennå, sier statsmeteorologen.

Ny vindøkning

I Sauda i Rogaland er det målt 76 mm nedbør i løpet av 12 timer mens Bergen kan skilte med opp mot 60 mm.

Andersen forteller at vinden var temmelig kraftig lørdag kveld, men at den har roet seg nå i ettermiddag.

– Det kommer en ny økning i kveld og natt til morgen, men det blir kanskje et lite hakk under det vi hadde i natt. Og så roer det seg utover ettermiddagen i morgen, sier Andersen.