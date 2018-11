VENTER BARN: MDG-politikerne Lan Marie Ngyuen Berg og Eivind Trædal. Foto: PRIVAT

Støtteerklæringen renner inn etter babyhetsen

INNENRIKS 2018-11-07

Det politiske Norge omfavner MDG-politikerne Lan Marie Ngyuen Berg og Eivind Trædal etter den grove hetsen.

Publisert: 07.11.18

Oslobyråd Lan Marie Nguyen Berg (31) og ektemannen, bystyrepolitiker Eivind Trædal (32), delte mandag formiddag nyheten om at de venter sitt første barn til våren. Kort tid etterpå begynte hetsen å renne inn.

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge», heter det i en av bemerkningene på Facebook.

Tirsdag skrev VG om hetsen som paret hadde fått. De har foreløpig kun kommenterte det slik:

Nå får paret støtte fra flere politikere.

« Hva slags samfunn vil vi ha? Jeg vil i hvert fall ikke ha et samfunn hvor vi stilltiende aksepterer denne typen avskyelig hets av andre mennesker som vi ser her. Dette har ingen fortjent », skriver Knut Arild Hareide på sin Facebook-side om VG-saken.

« Nok en gang ser vi dessverre at de kreftene som splitter, har vokst seg sterkere. Så sier noen: Det er bare ord. Bare retorikk. Bare sosiale medier. Men vi vet bedre », skriver Hareide videre.

Frp-leder Siv Jensen skriver på Facebook at de som driver med netthets må lære seg folkeskikk. Hun legger til at hun er sterkt uenig i MDGs politikk, men at alle politikere fortjener respekt.

Abid Raja (V) reagerer på hetsen gjennom en Twitter-melding, og spør om dette kan være «rasisme eller utelukkende idioti».

Mangel på folkeskikk

Lan Marie Berg og Eivind Trædal får også støtte fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som viser sin støtte gjennom et Facebook-innlegg.

« Det er total mangel på folkeskikk. Å få barn er noe av det fineste mange opplever i livet. Å dra det ned i søla er så lavmål at jeg mangler ord. Men det ødelegger også for politikken. Hvem vil stille opp hvis man får møkk selv for noen av de fineste øyeblikkene i livet », skriver Isaksen, som videre gratulerer paret.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) reagerer på hetsen som ekteparet har fått på sosiale medier i en Twitter-melding:

Partifelle Linda Hoftstad Helleland skriver følgende:

SV-leder Audun Lysbakken er også oppgitt: