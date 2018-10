BEKLAGER: Sigbjørn Johnsen er fylkesmann i Hedmark. Foto: Frode Hansen, VG

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen: – Beklager at vi ikke møtte brødrene

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sier at de stolte på vurderingene som ble gjort i Tolga kommune. Han innrømmer at ingen av fylkesmannens ansatte møtte brødrene Holøyen før de ble satt under vergemål.

– I denne saken fikk vi ikke til et eget besøk hos de det gjaldt. Vi beklager at vi ikke fikk til dette i en tidlig fase av saken, sier Johnsen til NRK .

Etter at kommunalminister Monica Mæland tirsdag varslet at departementet vurderer gransking av Tolga -saken, sendte Fylkesmannen i Hedmark dag over informasjon til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottar rapporten i løpet av fredag. Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, og kommer til å bruke noen dager på å gå gjennom rapporten før vi beslutter hvordan den skal følges opp, sier statssekretær Lars Jacob Hiim til VG.

– Vi forstår at redegjørelsen har offentlig interesse, men det er viktig at vi får tid til å gå gjennom dokumentet, også for å vurdere om det er personopplysninger som bør unntas offentlighet, sier Hiim.

Sist lørdag skrev VG om Magnus Holøyen og brødrene Lars Peder og Arvid, som ble satt under vergemål mot sin vilje.

I vergemålet ble det hevdet at Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som senere skulle vise seg ikke å stemme.

Likevel sto Fylkesmannen i sommer fast på at Magnus Holøyen skulle ha en økonomisk verge. Det betyr at han ikke har fått bestemme hvordan han bruker pengene sine.

Torsdag ombestemte Fylkesmannen seg:

– Vergemålet blir opphevet i løpet av dagen. Vi jobber også med å få sendt ham dokumentene han har krav på, men som ikke ble sendt i sommer, sa direktør ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, til VG torsdag kveld.

Sigbjørn Johnsen sier til NRK at Fylkesmannen har gått gjennom hvordan Tolga har håndtert saken, tilsynssaken mot den tidligere kommunelegen i Tolga og behandlingen av vergemål, sier fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

– Fylkesmannen fikk en anmodning om vergemål fra Tolga kommune. Da er det vanlig at vi bygger på fagpersoner i kommunen, sier Johnsen til NRK.

Han sier de ønsker å besøke dem det gjelder for å gjøre egne vurderinger, men at ressurssituasjonen gjør at de ikke får til dette i alle tilfeller.

Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen ble alle registrert som psykisk utviklingshemmede i 2012 og 2013. Nye tester som ble gjort tidligere i år, viste at Lars Peder og Magnus ikke er psykisk utviklingshemmede.

I fjor sommer ble hele brødreflokken satt under vergemål av Fylkesmannen i Hedmark. Arvid og Lars Peder har tidligere fått opphevet sine vergemål, og torsdag vant Magnus frem med sin sak.

Bernhard Caspari begrunnet avgjørelsen slik til VG:

– Saken har vært ganske omfattende og vi har fått motstridende opplysninger. Vi har fått mer og mer informasjon. Det som gjorde at situasjonen stilte seg annerledes, var at jeg så innslaget på Dagsrevyen i går. Da synes jeg han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket. Da synes jeg, ut fra en totalvurdering, at det var naturlig å oppheve vergemålet, når dette er noe han ikke ønsker, sier Caspari.