SNØBYGER: Neste tirsdag er det meldt snøbyger i Sør-Norge og Østlandet, men ikke nok til at snøen vil legge seg. Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Nå kommer snøbygene

INNENRIKS 2018-10-25T19:19:00Z

Snøen melder sin ankomst for Sør-Norge og Østlandet neste uke, men det er imidlertid for tidlig å finne frem akebrettet. Nord-Norge får kjenne på snøværet allerede på fredag.

Publisert: 25.10.18 21:19 Oppdatert: 25.10.18 21:33

Mens Nord-Norge får snøvær allerede til helgen, er det meldt pent vær store deler av Norge.

– Til helgen vil det komme et høytrykk over Skandinavia som vil gi et pent vær i store deler av landet, sier vakthavende Martin Granerød i Meteorologisk Institutt til VG.

Kyststrøkene i Nord-Norge og Midt-Norge er utsatt for byger, men ellers vil store deler av landet kunne nyte pent og kjølig vær til helgen.

Venter snøbyger

Til neste uke kan Sør-Norge og Østlandet vente seg snøbyger på tirsdagen. Meteorologen forteller at et lavtrykk vil dannes over sentrale deler av kontinentet, som vil bevege seg over våre områder.

– Det betyr at for Sør-Norge og Østlandet vil det komme nedbør i løpet av tirsdagen, hvor første delen av nedbøren vil komme som sludd eller snø, men det vil ganske raskt gå over til regnbyger, sier Granerød.

Det er derfor for tidlig å finne frem akebrettet.

Vestlandet vil imidlertid ikke få snøbyger på grunn av mildere vær, men vestlendingene kan forvente nedbør i form av regn.

– Lavtrykket på tirsdag kommer til å gi nedbør på Vestlandet, men den vil være så mild at nedbøren kommer som regn. Hvis man vil ha snø må man opp på fjellet, sier meteorologen.

Nord-Norge er tidligere ute med snøværet enn resten av Norge. I helgen er det meldt gult farevarsel i Finnmark, Nordland og Troms på grunn av snøbygene som kan føre til vanskelige kjøreforhold.

– I løpet av fredagen og lørdagen vil det komme nedbør som snøbyger, som vil gi Nord-Norge vanskelige kjøreforhold, forteller Granerød.

Lurt å skifte til vinterdekk

Til tross for at snøbygene melder sin ankomst neste uke, er det ikke uvanlig med snø i slutten av oktober.

– Når vi er så pass langt ute i oktober, er det ikke unormalt med perioder av snø som kan komme.

Meteorologen anbefaler å bruke finværet i helgen til å forberede seg til forholdene neste uke, til tross for at det videre er meldt plussgrader.

– Med tanke på snøbygene som kan komme til lavlandet på tirsdagen, er det lurt å bruke helgen på å skifte til vinterdekk og være klar for snøvær, avslutter meteorologen.