TILTALT FOR TO DRAP: Den 43 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha drept ekssamboeren i 2014 og sin far i 2002. Hun nekter straffskyld. Foto: Ådne Husby Sandnes

Undercover-agentens dekkhistorie: Ville bli kvitt plagsom kjæreste

INNENRIKS 2018-11-10T14:36:20Z

Undercover-agenten «Anna» ba den drapstiltalte syvbarnsmoren om hjelp til å kvitte seg med en fiktiv, plagsom kjæreste. Svarene 43-åringen ga, mener politiet styrker drapsmistanken mot kvinnen.

Publisert: 10.11.18 15:36

Mandag starter rettssaken mot den 43 år gamle syvbarnsmoren som står tiltalt for drapet på sin 52 år gamle far i 2002 og på ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) i april 2014.

Kvinnen som ble pågrepet i slutten av september i fjor, nekter straffskyld.

Fra slutten av 2014 og frem til pågripelsen etterforsket politiet kvinnen ved hjelp av skjulte etterforskningsmetoder:

Leiligheten, bilen og telefonen hennes ble avlyttet. Hun ble også spanet på. I over tre år infiltrerte politiet livet hennes med en undercover-agent, som overfor kvinnen brukte navnet «Anna».

De ble venninner på falske premisser.

Gjennom vennskapet var politiets mål at kvinnen skulle gi dem opplysninger om de to dødsfallene som kunne styrke deres mistanke om at hun drepte dem begge.

– Jeg mener disse samtalene ikke styrker drapsmistanken, men at det er et ulovlig bevis, sier kvinnens forsvarer Olav Sylte.

Fantasihistorien

Undercover-etterforskningen mot kvinnen var nøye planlagt. I de om lag 50 møtene med den nå drapstiltalte kvinnen, presenterte undercover-agenten «Anna» en fantasihistorie om en plagsom kjæreste som hun ville bli kvitt.

– Min klient ble så trukket inn i dette. «Anna» ba henne om hjelp med å håndtere sin vanskelige livssituasjon. Fantasihistorien er oppkonstruert rundt hvordan politiet oppfatter min klient og hennes liv. En kvinne som etter deres oppfatning er skyldig i to drap, sier Sylte.

Forsvareren sier at noen av undercover-samtalene kan tolkes slik at «Anna» ba den nå drapstiltalte kvinnen om hjelp til å drepe hennes kjæreste.

– Hva min klient sa i disse samtalene, kan jeg ikke kommentere, opplyser forsvarer Sylte.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha sørget for at Øystein Hagel Pedersen inntok et større antall tabletter av Stilnoct i en mengde som kunne være dødelig, før hun blokkerte luftveiene hans, trolig med en pute. Påtalemyndigheten mener han døde som følge av forgiftning eller kvelning.

Hagel Pedersen ble funnet død på sengen på rom 221 på First hotel i Kristiansand sentrum. På nattbordet ble det funnet sovepiller.

Dramatiske hendelser

Advokat Sylte sier at flere av møtene mellom 43-åringen og «Anna» er preget av dramatiske og iscenesatte hendelser.

Da VG møtte kvinnen i desember i fjor, fortalte hun om hvordan hun kom i kontakt med «Anna».

En dag skal det ha ligget en invitasjon i postkassen hennes. Invitasjonen gjaldt et arrangement på et hotell i Kristiansand sentrum, hvor man ble lokket med å vinne en designerveske.

Syvbarnsmoren forteller at hun troppet opp på hotellet. Hun skal deretter ha vunnet vesken.

– Der satt det fire damer rundt et bord. Jeg fikk mange merkelige spørsmål, har 43-åringen sagt til VG.

Hun fortalte videre at hun en stund etter dette arrangementet hadde et ærend på politihuset i Kristiansand.

Der skal hun ha sett en reklameplakat for Politihøgskolen, og hun hevder at en av kvinnene hun hadde møtt på hotellet var avbildet i full politiuniform på plakaten.

– Jeg registrerte «der var du, ja», sier kvinnen, som forteller at hun møtte de samme personene flere ganger.

– Fordekt som avhør

Advokat Sylte vil ikke kommentere den drapstiltalte kvinnen snakket om i samtalene med undercover-agenten, men mener politiet i samtalene ikke har respektert kvinnens rett til å forholde seg taus i straffesaken.

– Min klient skulle ha blitt gjort oppmerksom på at: «hør her, jeg er polititjenestekvinne, og dette er et avhør», sier Sylte, som betegner noen deler av samtalene som «fordekte avhør».

Han har også pekt på det store antall møter, intensiteten i disse og virkemidler i form av dramatiske hendelser og ledende og detaljerte spørsmål.

– De har provosert henne til å gi uttalelser og snakke om temaer som ikke går på tiltalen, men som politiet mener er relevant for tiltalen. Jeg mener disse samtalene skal avskjæres fordi politiet har overgått grensen for tillatt provokasjon, sier Sylte.

Han mener at å spille av samtalene i retten vil kunne innebære et nytt brudd på kvinnens rett til å forholde seg taus.

– Lovlig bevis

I et rettsmøte på onsdag i forrige uke var undercover-beviset tema. Skulle hele beviset føres fritt for retten, eller ei?

Sorenskriver Steinar Langholm svarte hverken ja eller nei på spørsmålet. Han besluttet at dommeren under rettssaken kunne ta stilling til dette.

Advokat Sylte sier han frykter en «lovstridig rettsforhandling» hvor tingretten får innsyn i bevis som muligens senere kan vise seg å være ulovlig.

Sylte har anket Langholms avgjørelse til lagmannsretten, hvor han krever at sorenskriver Langholm treffer en avgjørelse før beviset blir benyttet under rettssaken som starter mandag.

Statsadvokat Leif Aleksandersen mener på sin side at beviset er lovlig.

– Vi mener samtalene er lovlig ervervede bevis. Vi er av den oppfatning at samtalene ikke er avhør, og at hun dermed ikke har hatt rett til å bli gjort oppmerksom på rettigheten til å forholde seg taus, sier Aleksandersen til VG.

Det klare utgangspunkt i norsk rett er fri bevisførsel. Hvis et ulovlig fremskaffet bevis ikke er til å stole på eller hvis det å føre beviset medfører en gjentagelse av ulovligheten overfor tiltalte, kan retten nekte bevise ført. Det skal likevel mye til.