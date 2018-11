1 av 2 STORE SKADER: Fregatten KNM Helge Ingstad har fått store skader i skroget etter kollisjonen med tankskipet Sola TS. Forsvaret

Den havarerte fregatten fikk stor flenge i skroget

2018-11-08T17:38:24Z

HJELTEFJORDEN (VG) Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger mest vekt på at redningsaksjonen har gått bra i sin første kommentar om fregatt-havariet. Han sier det er for tidlig å si noe om årsak. Men den 134 meter lange fregatten har fått en kraftig flenge i skroget.

Publisert: 08.11.18 18:38 Oppdatert: 08.11.18 19:38

– Hovedredningssentralen har ledet redningsaksjonen, som har gått bra. Jeg er lettet over at det kun var mindre personskader. Alle ble evakuert på en sikker og god måte og fokus nå er på sikring og berging av fartøy og utstyr, sier Bakke-Jensen.

Han har fulgt nøye med på redningsarbeidet etter at den 134 meter lange milliard-fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med det Malta-registrerte tankskipet Sola TS klokken 4.03 tidlig torsdag morgen.

Forsvaret leder arbeidet med sikring og berging av fartøy og utstyr. Mens politiet vil bevare kontroll på området rundt havaristen frem til fredag morgen.

Mannskap følges opp

– Vi er opptatt av at involvert personell følges opp på en god måte, dette har Forsvaret gode rutiner på, sier forsvars-statsråden.

Heller ikke han vil si noe om årsaken til havariet tidlig torsdag morgen. Men fregatten seilte som en del av NATOs stående marinestyrke da sammenstøtet inntraff.

Fartøyet er fortsatt ikke stabilt, men ligger fast på tre punkter under fartøyet. Pågående sikringsarbeid består av å etablere festepunkter på land og i skroget for å feste trosser, ifølge Forsvaret.

Sjøforsvaret opplyser at det har tett dialog med Kystverket om det videre redningsarbeidet, om bergingsplan, utslippsplan og plan for miljøbegrensning. Sjøforsvaret har også inspisert skadene med undervannskamera, blant annet en omfattende flenge i skroget.

– Det er viktig å få klargjort hendelsesforløpet. Som sjef Sjøforsvaret har understreket i sin pressekonferanse i ettermiddag så er etterforskningen i en tidlig fase. Nå må havarikommisjonene få gjennomføre sine tekniske undersøkelser i samarbeid med Forsvaret og politiet. Det er alt for tidlig å si noe om årsakssammenheng eller konsekvenser, sier Frank Bakke-Jensen .

Flenge i skroget

Da de to skipene kolliderte, kan fregatten ha vært usynlig på radaren, mener tidligere fregattsjef Jacob Børresen til Dagbladet.

– Fregattene er bygget etter Stealth-prinsippet, en konstruksjon som gjør dem vanskelige å oppdage på radar. I tillegg er disse fregattene, i motsetning til alle andre fartøy på over 300 tonn, ikke er pålagt å bruke et satellittbasert system. Dersom dette systemet var avslått, kan kombinasjonen være at fregatten ikke var synlig på radar, sier han.

Militærskipet ble påført en stor flenge i siden på skroget og det rant mer vann inn enn hva lensepumpene greide å få ut. Besetningen på 137 personer ble evakuert og åtte ble lettere skadd, to av de ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

Helge Ingstad er per i dag regnskapsført hos Forsvaret til 1,8 milliarder, ifølge underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet.

Hva kostnadene vil bli for å reparere skadene som er påført i dag er det for tidlig å si noe om, ifølge Salbuvik.

Fregattbesetningen er, ifølge Forsvaret, preget av hendelsen og ble i etterkant av ulykken tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern , Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

Tankskipet, som var lastet med 625.000 fat råolje, kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på totalt 23 personer kom uskadd fra sammenstøtet.

Ferdselsrestriksjonene på sjø og land (1500 meter på sjø og 1000 meter på land) opprettholdes også frem til fredag. Det blir, i samråd med Forsvaret, foretatt ny vurdering av omfanget av restriksjonene fredag.

Politiets etterforskning

Politiet er godt i gang med den tekniske og taktiske etterforskningen, ifølge operasjonsleder Stein Rune Ø. Halleraker i Vest politidistrikt.

Det gjennomføres avhør av mannskap på begge skipene. Avhør foregår både på Haakonsvern og Stureterminalen like ved havaristene, opplyser Halleraker.

TS Sola vil bli holdt tilbake på Stureterminalen til etterforskningen tilsier at skipet kan frigis. Videre foretas det kriminaltekniske undersøkelser i samarbeid med Statens havarikommisjon for transport. Dette gjelder både dokumentasjon av skader på skipene og innsamling av elektroniske data.

Etterforskningen er fremdeles i første fase og det er altfor tidlig å kunne si noe kvalifisert om årsaksforhold, ifølge politiet og Forsvaret. De henviser til at det er et stort materiale som skal samles inn og gjennomgås samt mange avhør som skal gjennomføres.

– Så lenge fregatten ligger slik den gjør per nå - med stor helning, er det også krevende å foreta undersøkelser inne i fartøyet, ifølge politiet. Politiet regner med at etterforskningen vil pågå over noe tid, men kan ikke gi noen tidshorisont i ettermiddag.

