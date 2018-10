FORNØYD: Advokat Alexander Greaker, her fotografert i 2015, sier hans klient er strålende fornøyd med frifinnelsen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Leder av malerfirma frifunnet for svart arbeid på Stortinget

INNENRIKS 2018-10-10T20:19:36Z

Lars Barg, tidligere daglig leder av et malerfirma, ble onsdag frifunnet for å ha organisert svart arbeid på Stortinget for 10 år siden.

Publisert: 10.10.18 22:19 Oppdatert: 10.10.18 22:30

Barg (68) var tiltalt for grov økonomisk utroskap og fiktiv fakturering for arbeid utført på Stortinget i perioden juni 2006 til oktober 2008. Men Økokrim fikk ikke medhold i Oslo tingrett .

– Strålende fornøyd

– Jeg snakket med Barg selv i kveld og han er selvsagt strålende fornøyd med at han er frikjent for samtlige tiltaleposter. Tingretten har foretatt en meget grundig bevisvurdering og lagt vekt på mine anførsler, sier Bargs advokat Alexander Greaker fra advokatfirmaet Storrvik til VG.

Barg var tidligere styreleder i Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) og har selv gått hardt ut mot useriøse aktører i malerbransjen. Han har hele tiden avvist at han har gjort noe straffbart.

– Barg har tatt tiltalen veldig, veldig tungt. Han har vært siktet og tiltalt i en periode på over tre år, sier Greaker.

– Ikke bevist

Tingretten frifinner den tidligere lederen av malerfirmaet.

– Det er ikke bevist at Barg faktisk holdt det for mulig at han benyttet svart arbeid og at han betalte fiktive fakturaer, og slik bidro til at arbeidsgiveravgift og skatt på lønnsinntekt ble unndratt og at LBAS (Lars Barg AS, red anm. ) fikk uberettiget fradrag for inngående merverdiavgift, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten har nå to uker på seg for å avgjøre om de skal anke ikke.