KNIVSTUKKET: Maulana Samiul Haq skal ha blitt myrdet i sitt eget hjem. Her på vei til en pressekonferanse i Islamabad i 2014. Foto: Anjum Naveed / TT NYHETSBYRÅN

«Talibans far» drept i knivangrep

2018-11-02T16:28:26Z

Den muslimske religiøse lederen Maulana Sami-ul-Haq, også kjent som «Talibans far», er drept i sitt eget hjem i Pakistan.

Julie Vissgren

NTB

Publisert: 02.11.18 17:28

Hendelsen der den 82 år gamle lederen ble knivstukket i sitt eget hjem i den pakistanske byen Rawalpini, skal ha funnet sted fredag.

Maulana Sami-ul-Haq var en ledende geistlig i Pakistan . Han var leder for Forsvar for Pakistan, en paraplyorganisasjon for religiøse organisasjoner, i tillegg til en ytterliggående madrasa, eller skole, for muslimske prester.

Han er blitt kalt «Talibans far», fordi flere av den islamistiske militsens ledere er blitt utdannet ved denne madrasaen.

82-åringen skal ha tatt seg en hvil på sitt eget soverom da hendelsen skjedde. Det skal ha vært sjåføren hans Haqqani som fant ham liggende i en blodpøl, forteller sønnen Hamidul Haq til News18 . Det skal ikke ha vært noen andre i huset da knivstikkingen tok sted.

Hvem som står bak hendelsen er foreløpig ikke kjent, skriver avisen.

Nyheten kommer etter at det ble kjent at høyesterett har valgt å frikjenne den pakistanske kvinnen Asia Bibi. Den kristne firebarnsmoren Asia Bibi ble arrestert i 2009 etter en krangel med muslimske kvinner og dømt til døden året etter for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed, noe som har fått Islamister i Pakistan til å se rødt.

Ifølge pakistanske medier skal Sami-ul-Haq ha prøvd å dra til Islamabad for å delta i protestene etter Bibis frikjennelse, men skal ha måttet returnere ettersom veiene var blokkert.

Islamabads visekommissær Muhammad Hamza Shafqaat skriver på Twitter at det har oppstått protester etter drapet på Sami-ul-Haq , og ber derfor folk holde seg innendørs.