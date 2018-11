UFORSTYRRET: Russland har så langt ikke benyttet området utenfor Møre der de varslet missil-skyting. Her demonstrerer NATO-styrker en landgangsøvelse på Byneset i Trondheim tirsdag. Foto: Thomas Andreassen

Russerne seilte forbi Mørebanken uten å skyte missiler

INNENRIKS 2018-11-01T10:54:33Z

En russisk fartøygruppe med to korvetter seilte tidligere torsdag rett over Mørebanken og forbi området der Russland hadde varslet at de skulle trene på missilskyting.

Publisert: 01.11.18 11:54 Oppdatert: 01.11.18 12:10

Russland varslet fredag at de ville gjennomføre en missil-øvelse utenfor kysten der NATO -øvelsen Trident Juncture nå pågår både på sjøen, i luften og på bakken.

Alt tyder nå på at Russland likevel ikke vil gjennomføre denne øvelsen, selv om de hadde rekvirert et område 12 nautiske mil fra land, i dagslys fra i dag til og med lørdag.

Seilte forbi

– To russiske fregatter med støttefartøyer, på vei fra Østersjøen til Nordflåten i Barentshavet, har seilt igjennom det området hvor det var varslet øvingsaktivitet. De gjorde ingen unormale bevegelser, sier Ivar Moen, pressetalsmann på Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, til VG torsdag formiddag.

– Er det andre russiske fartøyer i området, som kan tenkes å gjennomføre øvelsen fredag eller lørdag?

– Vi har god kontroll på all aktivitet langs Norskekysten. Jeg har ingen kommentar ut over det, sier Moen.

Fire fartøyer

Ifølge Barents Observer er det korvettene «Soobrazitelny» and «Stoiky» som i forrige uke forlot en russisk marinebase i Kaliningrad, som nå er på vei nordover til Kola. De er eskortert av taubåten «Konetsky» og oljetankeren «Kola».

NATO var tidligere denne uken opptatt av å tone ned risikoen for at russerne ville forstyrre øvelsen «Trident Juncture» som nå pågår i Midt-Norge med mer enn 50 000 soldater.

Ikke sikre

– Russland har varslet at de vil bruke området utenfor Trøndelag, i internasjonalt farvann, for en form for demonstrasjon av våpensystemer. Vi er ikke sikre på at det kommer til å skje, men det må russerne svare på, sa den amerikanske admiralen James Foggo til VG onsdag.

Ivar Moen sier at det regelmessig seiler russiske marinefartøyer langs Norskekysten. Dette er eneste vei når Russland skal forflytte fartøyer mellom Nordflåten og Østersjøflåten.

– Vi monitorerer alltid disse seilasene, på linje med andre seilaser. Iblant sender vi fartøyer ut og seiler sammen med dem, sier Moen.