VIL TIL NORGE: Makaveli Lindén har innrømmet drapet på Majorstuen, og ønsker å bli utlevert til Norge. Bildet er fra da han ble ført ut av retten i Dijon onsdag forrige uke. Foto: Tomm W. Christiansen / VG

Lindéns forsvarer: – Han erkjenner straffskyld

INNENRIKS 2018-10-30T16:05:49Z

DIJON (VG) 20 år gamle Makaveli Lindén som er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24), erkjenner straffskyld for forsettelig drap.

Det sier 20-åringens norske forsvarer Øystein Storrvik til VG på vei ut av forhørsretten i Dijon i Frankrike tirsdag ettermiddag.

– Han erkjenner grovt ran ved den første anledningen, og forsettelig drap ved den andre anledningen. Det er i samsvar med siktelsen, sier Storrvik.

– Han fremstår som angrende og sterk preget av situasjonen.

– Rus inne i bildet

Lindén har i dag blitt avhørt med den norske etterforskningsledelsen til stede for første gang.

20-åringen er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen mandag for to uker siden. Han er også siktet for å begått et grovt ran tidligere samme dag.

– Det er helt klart at det har vært rus inne i bildet, sier Storvik.

Rettspsykiater Synne Sørheim er også i Dijon. Lindén har takket ja til å snakke med henne.

Positiv til utlevering

Lindén ble pågrepet av fransk spesialpoliti da han ankom togperrongen i Dijon forrige tirsdag. Han hadde da vært på flukt i ni dager, og var etterlyst av Interpol over hele verden .

Politiet skal søndagen i forveien ha fått signal fra 20-åringens mobiltelefon, noe som gjorde at de kunne spore bevegelsesmønsteret hans. Dermed fulgte de hans togreise mot den franske byen.

Etter at Lindén ble pågrepet, ble han av politiet beskrevet som «lite samarbeidsvillig, opphisset og nervøs».

– Det har ikke vært noe slik i dag – tvert i mot. Det har vært veldig god kontakt, sier Storrvik til VG.

Lindén har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, og er begjært utlevert til Norge. Advokat Storrvik sier til VG at Lindén er positiv til dette, og ønsker at det skjer så raskt som mulig.