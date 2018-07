En mann er pågrepet i forbindelse med brannen i den tette trehusbebyggelsen i Levanger mandag morgen. Foto: Jørgen Hjelmsøy / UFO2 / Innherred / NTB scanpix

Asylsøker har tilstått ildspåsettelse i Levanger

NTB

Publisert: 03.07.18 20:35

En iransk mann har i avhør innrømmet å stå bak brannen i trehusbebyggelsen i Kirkegata i Levanger mandag. Han oppgir frustrasjon etter asylavslag som bakgrunn.

Den siktede mannen ble pågrepet mandag kveld, opplyser etterforskningsleder Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor til Adresseavisen .

– Mannen ble pågrepet i Levanger uten dramatikk. Det var den tekniske og taktiske etterforskningen som førte til at politiet fattet mistanke mot ham, sier Klevmo.

Fikk avslag i 2016

Ifølge Trønder-Avisa har den 47 år gamle mannen fortalt at misnøye og frustrasjon omkring avslaget på asylsøknaden er bakgrunnen. I avhør har han tilstått ildspåsettelsen.

– Han forklarer at misnøye med sin egen situasjon og frustrasjon med at saken hans ikke er avklart er bakgrunnen for handlingen, sier etterforskningsleder Klevmo.

Mannen har ifølge Trønder-Avisa selv vært bosatt i Kirkegata det siste året. Han fikk endelig avslag på søknaden om asyl i 2016, men har ikke blitt sendt ut av landet fordi det ikke har vært mulig å få godkjent dokumentasjon av identiteten hans, ifølge politiet.

Mange evakuert

25 beboere ble evakuert i forbindelse med brannen, som startet i 7.30-tiden mandag morgen. Senere på dagen kunne noen av dem flytte tilbake. Brannen oppsto i en leilighet, og flammene spredte seg til en naboleilighet. Trehuset som brant, skal ha blitt oppført i 1897.

Den pågrepne mannen blir framstilt for varetektsfengsling onsdag. Han er siktet etter paragraf 335 i straffeloven, en lovbestemmelse som tilsvarer den tidligere mordbrannparagrafen.