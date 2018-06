PASSER PÅ: Både katter og hunder gir uttrykk for om de er for varme. – Katter kan bli slappe og apatiske når de er for varme, sier veterinær Jenny M.S. Erichsen ved Mosengs dyreklinikk i Oslo. Her med katten Suzy. Foto: Helge Mikalsen, VG

Slik får kjæledyrene det best i sommervarmen

Publisert: 30.06.18 09:02

INNENRIKS 2018-06-30T07:02:29Z

Sol og høye temperaturer kan være plagsomt for de firbeinte. Her er rådene til hvordan hunder og katter kan få det best mulig i sommervarmen.

Med det slående høytrykket som har vært de siste dagene har Mosengs dyreklinikk i Oslo fått besøk av flere bekymrede dyreeiere.

– Det er flere som har vært innom med hundene sine, og vært bekymret fordi de har blitt slappe i varmen, sier veterinær Jenny M.S. Erichsen.

I sommervarmen er det flere tegn man bør være oppmerksomme på:

– Det første man kan se etter, er om hunden begynner å pese mer enn normalt, og om den sikler. Hvis den virker forvirret, apatisk eller den sjangler, kan dette også være tegn på at den er for varm. Andre tegn på overoppheting er oppkast og diaré, og i verste fall kan hunden kollapse og gå inn i en sjokktilstand.

Kan få alvorlige følger

Hunder skal normalt ha en kroppstemperatur på mellom 37,5 og 39 grader. Dersom temperaturen går over 42 grader, vil celler og proteiner i kroppen ta skade av dette. Det kan føre til organsvikt, som igjen kan resultere i en livstruende tilstand for dyret.

Veterinærene på Moseng dyreklinikk har selv vært vitner til dyr som blir overopphetet, og hvor alvorlige konsekvensene kan være.

– Det verste tilfellet vi har hatt her på klinikken skjedde for noen år siden. Da var det tre hunder som ble funnet i en parkert bil, der to av dem var døde. Den tredje var fortsatt i live da den ble brakt til klinikken, men livet sto ikke til å redde, forteller daglig leder Anja Hestenes.

Katter kan også begynne å pese om temperaturen i kroppen blir for høy.

– Når kattene begynner å puste med åpen munn, er det et tegn på at de har problemer. De kan også bli slappe og apatiske, og legge seg ned dersom de er for varme.

Det viktigste for å unngå dette er god forebygging, ifølge veterinæren.

Hun har særlig én regel som er veldig viktig i sommervarmen:

– Ikke la hunden bli igjen i bilen! Det er verre for en hund enn for et menneske. Hunder peser, og det gjør at luftfuktigheten blir svært høy. Det er som å kaste vann på en badstuovn, advarer hun.

– Kan knuse ruten

Det hjelper heller ikke å parkere bilen i skyggen, ettersom solen flytter på seg.

– Og hvis du ser en hund som er satt igjen i en bil, så bør du enten ringe veivesenet for å finne eieren, eller ringe til politiet direkte om situasjonen er kritisk. Man kan også knuse vinduet på bilen om det er nødvendig.

Her er veterinærens råd til hundeeiere:

1. Ha rikelig med vann tilgjengelig. Alle dyr, som mennesker, trenger betydelig mer væske når det er varmt. En tommelfingerregel at de vanligvis skal ha rundt 50 ml vann per kilo på hunden. Det vil si at en hund på 20 kilo skal drikke én liter vann per dag. På varme dager bør de drikke betydelig mer enn dette.

2. Ikke legg ut på hard trening midt på dagen. Hvis man skal mosjonere, så bør man oppholde seg i kjølige områder, som i skogen eller ved et vann.

3. Sørg for at dyrene har tilgang på skygge. Det er viktig at dyr som bor i bur står i skyggen hele tiden. Husk at solen flytter seg gjennom dagen, og pass på at den ikke kommer rett på buret. Det finnes også avkjølende matter som kan kjøpes til dyrene.

4. Vær forsiktig med lek midt i solsteiken. Hunder vet ikke alltid sitt eget beste, og det kan hende at de løper helt til de kollapser. Dropp sykkelturen midt på dagen, og dra heller til et sted for å bade slik at hunden holder seg avkjølt.

5. Ikke la dyrene bli igjen i bilen. Dyr skal ikke sitte i bil, punktum. Når dyrene sitter i bilen og peser, så blir det som å kaste vann på en badstuovn, og luftfuktigheten blir svært høy. Dette gjelder også om det er overskyet ute.

6. Mindre pels. Hvis man har dyr med tykk pels, kan det hjelpe å barbere eller klippe ned litt av pelsen. Om man gjør dette, er det samtidig viktig å huske på at de kan bli solbrente. Det finnes egne solkremer til dyr som er tilpasset pH-verdien i huden, og man kan i nøden bruke sin egen. Et annet tips er å kun barbere magen for å avkjøle hunden.

7. Pass på asfalten. I sommervarmen kan asfalten bli glovarm, noe som er ubehagelig for hundepotene. Man kan selv enkelt sjekke om det er for varmt ved å holde baksiden av hånden ned mot asfalten i fem sekunder. Hvis det kjennes for varmt for deg selv, så er det altfor varmt for hunden å gå på.

8. Dropp strandturen. Turer til stranden med hund er ikke ideelt, med mindre hunden har tilgang på skygge.

– Husk på kattene

Selv om katter er mer selvstendige dyr enn hunder, og ofte oppholder seg ute store deler av dagen, finnes det også forholdsregler som kan tas for dem.

– Det er mange som ikke tenker på katter når det blir varmt fordi de som regel er mye ute, og er flinke til å oppsøke skygge selv, sier veterinæren.

Hun påpeker at det finnes flere måter å passe på at katten har det godt når temperaturene i luften er høye.

– Kattene bør alltid ha vann og skygge lett tilgjengelig, slår hun fast.

Kaniner mer utsatt

Når det kommer til kaniner, er det viktig å tenke på at disse dyrene er særlig sensitive for varme og får lett heteslag, ifølge Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver i Dyrevernalliansen .

– Optimal temperatur for kaniner er 15–21 grader, påpeker hun.

For hester som står ute store deler av dagen, er det viktig at eierne tenker på at dyret får skyggesteder.

– Det er viktig at også hester får mulighet til å trekke seg unna solen ved behov og at de har nok friskt vann, sier Fineid.