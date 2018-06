DAGENS KOMITE: Nobelkomitéen fotografert i februar i år. Fra venstre: sekretæren Olav Njølstad, Asle Toje, Anne Enger, Thorbjørn Jagland, Henrik Syse og Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Stenger Nobelkomiteen for internasjonale ledere

Publisert: 15.06.18 16:47 Oppdatert: 15.06.18 17:39

INNENRIKS 2018-06-15T14:47:18Z

Stortinget vil stenge døren til Nobelkomiteen for ledere av internasjonale organisasjoner. Det betyr at Thorbjørn Jagland, generalsekretæren i Europarådet, ikke ville vært valgbar til komiteen nå.

– Vi ønsker å gjøre Nobelkomiteen enda mer uavhengig. Formålet er å styrke anseelsen til Nobels fredspris, og å øke avstanden til norsk utenrikspolitikk, sier Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, til VG.

Han har fått de andre partiene med på flere endringer i hvem som er valgbare til komiteen, etter Nobel-bråket i Stortinget i fjor.

– Presidentskapet vil legge fram en sak med forslag til nye regler i høst, sier stortingspresident Tone Trøen (H), som har ledet gjennomgangen av valgreglene.

Ikke valgbare

** Ledere i organisasjoner med stater som medlemmer kan ikke velges som medlem i Nobelkomiteen. Det vil utelukke toppledere i organisasjoner som FN, Europarådet, NATO, EU og Nordisk Råd.

– For eksempel vil det være vanskelig for en leder i Europarådet å stille seg bak en fredspris til en russisk opposisjonell, ettersom Russland formelt er medlem i Europarådet, sier Eide.

Utvalget presiserer at regelen ikke får tilbakevirkende kraft. Dermed kan Jagland fortsette i Nobelkomiteen ut den valgte perioden, til 31.desember 2020.

Ny grense: 12 år

** Ledende embetsmenn og ambassadører kan heller ikke velges til Nobelkomiteen.

** Partiene på Stortinget er også enige om at ingen kan gjenvelges til Nobelkomiteen mer enn en gang, slik at maksimal funksjonstid begrenses til 12 år.

Endringer etter Nobel-bråket

Forslaget kommer etter all støyen rundt valget av Nobelkomiteen i Stortinget i fjor høst, da Frps kandidat Carl I. Hagen ble vraket etter en hastig regelendring, fordi han er vararepresentant til Stortinget.

Etter Nobel-bråket har en gruppe med stortingsrepresentanter fra alle partier utarbeidet disse forslagene til nye valgregler for Nobelkomiteen. Stortinget skal ta stilling til forslaget til høsten.

Valgresultatet avgjør

Flertallet i gruppen vil opprettholde ordningen med at partigruppene nominerer «sine» forslag til Nobelkomiteen ut fra partienes styrkeforhold ved valg.

– Partienes forslagsrett blir videreført i forslaget, sier Trøen.

Ingen karantene

MDG og Rødt fikk ikke støtte for at medlemmene til Nobelkomiteen bør velges på et rent faglig grunnlag.

De andre partiene åpner for at eks-politikere fortsatt er valgbare, men ikke sittende medlemmer av regjeringen, Stortinget, eller vararepresentanter til Stortinget.

Tone Trøen sier at forslag om karanteneregler ble avvist av flertallet:

– Enten er man i en stilling eller verv, eller så er man det ikke. Når man er i stillingen er man ikke valgbar, sier stortingspresidenten.

Petter Eide oppfordrer Nobelinstituttet til å endre seremonien for fredsprisutdelingen for ytterligere å øke avstanden til det offisielle Norge:

– Dette bestemmer ikke Stortinget over, men jeg vil oppfordre Nobelinstituttet til å vurdere symboleffekten av at kongefamilien og regjeringen alltid sitter på første rad under Nobel-seremonien. Personlig hadde jeg ønsket at dette blir endret, sier han.

Sivilombudsmann

Arbeidsgruppen på Stortinget har også gått gjennom reglene for andre valg som Stortinget foretar.

Utvalget anbefaler at Sivilombudsmannen heller ikke skal kunne velges for mer enn to perioder, altså maksimalt åtte år.

SV og Rødt foreslår at tidligere finansministere ikke skal være valgbar som riksrevisor, slik Stortinget gjorde for fire år siden da eks-finansminister Per-Kristian Foss ble valgt som riksrevisor. Flertallet avviser imidlertid dette forslaget.

Dessuten ville Rødt gjøre om EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, til et rent fagutvalg. Det avviser også flertallet.