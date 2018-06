ANNMELDER KOMMUNE: Statens Hus i Bergen huser Fylkesmannen som nå har anmeldt en kommune i fylket for dårlig håndtering av en overgrepssak. Foto: Google

Kommune politianmeldt etter mistanke om overgrep mot psykisk utviklingshemmede

Publisert: 18.06.18 21:06

INNENRIKS 2018-06-18T19:06:08Z

Fylkesmannen i Hordaland anmelder nå en kommune i fylket for dårlig håndtering av en sak om en omsorgsarbeider mistenkt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmede.

I et nylig avsluttet tilsyn med en kommune i Hordaland gir Fylkesmannen sterk kritikk av hvordan kommunen har fulgt opp mistanker om seksuelle overgrep, fra en kommuneansatt omsorgsarbeider mot psykisk utviklingshemmede menn i et kommunalt bofellesskap.

Anmeldelser mot mannen ble henlagt av statsadvokaten. Fylkesmannen valgte å foreta en granskning av kommunen.

– Kommunen har brutt kravene om forsvarlig virksomhet på flere punkt i denne saken, skriver Fylkesmannen på sine nettsider .

– En lettelse for familiene

Bistandsadvokaten til de to utviklingshemmede og deres familie, Ellen Eikeseth Mjøs, sier at det er en stor lettelse for familien.

– Familiene har hatt en alvorlig bekymring lenge, at Fylkesmannen nå anmelder kommunen sier noe om alvoret i saken, sier Mjøs.

Kritikken dreier seg om mangelfull risikovurdering, manglende sikkerhetstiltak, retningslinjer og journalføring. Fylkesmannen beskriver det som manglende styring i kommunen .

– Det er godt at Fylkesmannen har satt seg ordentlig inn i denne saken. Dette gjelder noen av samfunnets mest sårbare, derfor må sikkerheten rundt dem fungere, sier bistandsadvokaten.

Fortsatte i jobben, saken ble henlagt

Bergens Tidene kunne tidligere avdekke at den mistenkte overgriperen, en mann i 20-årene, fikk fortsette i jobben etter at det i fjor ble levert inn politianmeldelser mot han. Stikk i strid med råd fra kommunen.

Politiet pågrep og siktet mannen for overgrep, men statsadvokaten henla senere saken. Fylkesmannen påpeker at han burde blitt suspendert.

– Av retningslinjer går det frem at dersom den mistenkte overgriperen er ansatt, bør han straks suspenderes for å avverge nye overgrep, skriver Fylkesmannen.

Ordføreren i den aktuelle kommunen sier de søkte råd hos politiet og fulgte disse.

– I ettertid ser vi at Fylkesmannen mener vi ikke burde ha gjort det. Vi tar saken på største alvor, sier ordføreren til BT.

I rapporten er nemlig Fylkesmannen er klar på at kommunen må gjøre det som er nødvendig for å sikre brukerne, også der det kan være i strid med politiets ønske.