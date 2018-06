ALVORLIG: Her er nødetatene på plass ved ulykkesstedet i begynnelsen av august i fjor. To av de tre syklistene har senere vært gjennom livstruende operasjoner og er fortsatt sykemeldt. Foto: GFOTO

Bilfører tiltalt etter tilhenger-ulykke

Publisert: 26.06.18 15:28

Politiet mener bilføreren i 60-årene ikke festet tilhengeren godt nok – slik at den løsnet og meide ned tre syklister i Sandefjord i august i fjor.

Nå er den aktuelle bilføreren tiltalt for « uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens krop eller helse ». I tillegg er han tiltalt for to brudd på veitrafikkloven.

Hardt skadet

Det var om formiddagen 4. august i fjor at bilføreren i 60-årene kjørte langs Vesterøyveien i Sandefjord med en varebil og tilhenger.

Ifølge tiltalen var ikke tilhengeren festet forskriftsmessig på hengerfestet, slik at den løsnet og traff tre syklister.

Én av syklistene ble påført betydelige skader, deriblant en rekke alvorlige brudd over hele kroppen og en hodeskade som førte til hjerneblødning og redusert syn.

To av de tre syklistene måtte gjennom livstruende operasjoner etter ulykken og er fortsatt sykmeldt, ifølge tiltalen.

Det er satt av to dager til hovedforhandlingen i Sandefjord tingrett i november i år.

Det har ikke lyktes VG i å innhente kommentar fra bilførerens forsvarer, advokat Lene Høivang. Det er derfor uklart om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet i saken.