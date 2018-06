I den nye avtalen om statens reisesatser kuttes kilometergodtgjørelsen med 5 prosent. Det kan gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Ny avtale kan gi kutt på 300 millioner i kjøregodtgjørelse

NTB

Publisert: 25.06.18 19:10

INNENRIKS 2018-06-25T17:10:23Z

I den nye avtalen om statens reisesatser kuttes kilometergodtgjørelsen med 5 prosent. Det kan gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse.

LO Stat er skuffet over tvisteløsningsnemndas kjennelse , som ble gjort kjent mandag.

– Til tross for at nemnda i sin kjennelse snakker om å ivareta partenes interesser, velger den å hjelpe staten med å spare penger på bekostning av arbeidstakerne, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Han mener arbeidstakere nå må spørre seg om drosje eller leiebil vil være et bedre alternativ enn bruk av egen bil.

Kutter sats

Nemnda velger å sette ned kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil i tjeneste fra 4,10 til 3,90 kroner per kilometer, i tråd med statens påstand. Men samtidig blir dette en felles sats, uansett kilometerlengde. Tidligere var det slik at de som kjørte over 10.000 kilometer, bare fikk 3,45 kroner per kilometer.

Arbeidstakerne krevde i utgangspunktet å få økt kilometergodtgjørelsen, men i stedet valgte altså nemnda å sette den ned.

Det kommer staten og private arbeidsgivere til å spare millionbeløp på, ifølge Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

– Selv om satsen settes opp for dem som kjører mer enn 10.000 kilometer, viser beregninger vi har gjort, at arbeidstakerne vil tape opp mot 300 millioner kroner i året på denne reduksjonen, sier han.

Skylde penger

En annen endring i regelverket, som gjelder når arbeidstakere er på reise mellom seks og tolv timer, får Øren til å reagere.

– Nå skal måltidstrekk på 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag alltid gjøres med utgangspunkt i satsen for reiser over tolv timer med overnatting, som er på 754 kroner. Dette gjelder selv om man har krav på en av de andre satsene, sier han.

Øren viser til at når en ansatt blir påspandert lunsj på en reise mellom seks og tolv timer, skal arbeidsgiver nå trekke 226 kroner fra satsen på 297, slik at den reisende bare sitter igjen med 71 kroner.

– Dersom den reisende får påspandert middag på en slik reise, blir utfallet enda merkeligere, da går arbeidstakeren 80 kroner i minus, forklarer han.

Kraftig på overtid

Infotjenester har listet opp noen viktige endringer i den nye avtalen, som blant annet innebærer noe økte kostgodtgjørelser. Samtidig fjernes taket på 1.800 kroner per døgn til dekning av utgifter til hotell eller lignende.

LO Stat er for øvrig fornøyd med at satser fra et internasjonalt byrå, de såkalte ECA-satsene, blir lagt til grunn, med påslag på 15 prosent for kostgodtgjørelse i utlandet.

Det er LO Stat, Unio, YS stat og Akademikerne som har vært i tvistesak med staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Normalt signeres en ny avtale om reisesatser før nyttår, men i år dro forhandlingene over én måned på overtid. 2. februar brøt samtalene sammen.

19. april møttes partene til mekling i en særskilt nemnd satt sammen av tre dommere og under ledelse av tingrettsdommer Richard Saue.

Den nye avtalen og de nye satsene gjelder fra 22. juni. Frykten for at en avtale skulle få tilbakevirkende kraft, slik at millioner av reiseoppgjør måtte bli beregnet på nytt, viste seg dermed ubegrunnet.