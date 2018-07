SER TIL DANMARK: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) gjør som Frp-leder Siv Jensen har foreslått utad og ber politiet sjekke om Norge trenger danske tiltak. Foto: Hallgeir Vågenes

Regjeringen ber politiet vurdere danske gjengtiltak

Publisert: 04.07.18 11:42

INNENRIKS 2018-07-04T09:42:12Z

Danmark kan forby gjengmedlemmer å oppholde seg i kommunene hvor de har begått kriminalitet i hele 10 år. Nå har regjeringen bedt politiet vurdere behovet for dette i Norge.

Det er ikke bare i innvandringspolitikken at norske politikere henter inspirasjon fra strenge danske tiltak . I et brev til Politidirektoratet ber regjeringen nå politiet vurdere behovet for flere danske gjengtiltak.

VG har avslørt at Oslos største gjengtrussel har fått vokse seg større og mektigere gjennom ti år – uten at noen har greid å stoppe dem.

Regjeringen ber nå om Politidirektoratets vurdering av om Norge bør gjøre som Danmark – og innføre et oppholdsforbud som kan holde dømte gjengmedlemmer ute av Oslo.

– Noen av disse gjengmiljøene er territoriale og skal ha kontroll med narkolanging, vold og kriminalitet i bestemte områder, sier justispolitisk talsperson Jan Bøhler i Arbeiderpartiet.

– Det å holde noen av de sentrale gjengfolkene borte fra disse områdene, er et viktig virkemiddel. Vi har tatt opp dette for lenge siden. Jeg ba justisministeren se på dette i fjor vår. Jeg synes det er veldig tregt at de først nå sender dette til POD, sier Bøhler (Ap).

Dette har skjedd i Danmark

København har i årevis slitt med å hamle opp med voldelige gjenger, skyting i gatene og flere gjengkriger .

I fjor forsterket Danmark sin harde linje overfor gjengene. En ny lov gjør at et gjengmedlem kan få forbud mot å oppholde seg i et område hvor han eller hun har begått kriminalitet - i opptil ti år.

Dette bes politiet om Regjeringen ber i et tildelingsbrev til POD om konkrete innspill til tiltak – og ber dem spesielt vurdere: «Behovet for økt bruk av bortvisning og oppholdsforbud (som f.eks. i Danmark) og utvidet bruk av varetektssurrogater eller andre typer institusjoner for personer mellom 15 og 18 år» .

Mens Frp har tatt til orde for å fengsle flere unge kriminelle under 18 år, har politimesteren i Oslo sagt at han har lite tro på det tiltaket. Han vil heller sende unge kriminelle på institusjon .

«I tillegg ønsker vi en vurdering av behov for tiltak som kan legge til rette for tilpassede reaksjoner overfor barn under 15 år i samarbeid med aktører som f.eks. barnevern, ev. andre samarbeidspartnere utenfor straffesakskjeden», skriver Justisdepartementet.

«Vi ønsker også en vurdering av behovet for økt informasjonsdeling mellom aktører for å kunne fange opp unge lovbrytere på et tidlig tidspunkt», skriver Justisdepartementet.

Danskene kunne allerede gi kriminelle soneforbud i områder de hadde begått kriminalitet, med en radius inntil 1000 meter. Kritikere har i Politiken kalt dette for en dobbeltstraff - i tillegg til straffen de dømte allerede har sonet. Og kritikere spurte hva gjengmedlemmer som hadde familien sin i kommunene de fikk oppholdsforbud i skulle gjøre.

Den danske justisministeren lanserte ifølge Ekstra Bladet at de hadde valgt å gå «så langt som de overhode kan» innenfor internasjonale konvensjoner.

På spørsmål fra Ap i Stortinget i fjor vår, var beskjeden fra den norske regjeringen at oppholdsforbud var en problemstilling de skulle se på.

Følger etter Siv Jensen

I brevet til POD 26. juni 2018 bes politiet om å gjøre en «vurdering av behovet for økt bruk av bortvisning og oppholdsforbud (som f.eks. i Danmark)». De bes også om å vurdere «varetektssurrogater eller andre typer institusjoner for personer mellom 15 og 18 år».

Frp-leder Siv Jensen gikk i forrige uke ut og sa at Norge må se til Danmark og deres oppholdsforbud . Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har imidlertid holdt kortene tett til brystet for hva han vil gjøre med den forverrede gjengkriminaliteten.

Justisdepartementet vil ikke kommentere brevet til POD mandag.

Ap sier de vil støtte et forslag om oppholdsforbud, men har ikke tatt stilling til om det bør gjelde steder, bydeler eller hele kommuner.

– Vi er for regler som gjør det lettere for politiet å få gjennomslag for et oppholdsforbud i retten, sier Bøhler (Ap).