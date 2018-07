VANNMANGEL: Loeselva mellom Hokksund og Steinberg i Buskerud viser tydelig vannmangel etter sommerens mangel på nedbør, i likhet med mange småelver på Østlandet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rekordlav vannføring i norske elver

NTB

Publisert: 06.07.18 12:07

Tørken gir rekordlav vannføring i nesten samtlige elver på Sør- og Østlandet, viser målinger fra Norges vassdrag- og energidirektorat.

I april var det flomvarsler i store deler av Norge. Nå er situasjonen snudd på hodet med rekordlave målinger i elvene. Det er blant annet en helt ekstrem situasjon i Norges lengste elv Glomma, med laveste vannmåling siden 1902, opplyser NVE.

– Dette er en helt unormal situasjon, hvor vi ser rekordlave målinger flere steder i Sør-Norge. Det har allerede fått alvorlige konsekvenser, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Colleuille peker på at manglende vann har gitt problemer for landbruket med avlingssvikt, manglende fôr, samt høy skogbrannfare i store deler av landet.

Går utover fiskerne

Når det er så lite vann i elvene, får det konsekvenser for fisken og fiskerne. Fiskebiolog Øyvind Fjeldseth sier han aldri har opplevd slik tørke før, noe som gjør at laksen og ørreten vil slite.

– Mange ørretbekker har tørket helt ut, her risikerer fisken å dø ut. Samtidig vil lav vannføring føre til at laksen blir stående i elva, noe som gjør at laksen ikke vil bite, sier Fjeldseth.

Dette er ikke noe problem i nord, der målestasjonene viser tilnærmet normal vannstand i elvene.

– Situasjonen i Nord-Norge er helt motsatt, der biter fisken som vanlig og fiskerne kan nyte fiskesesongen, sier Fjeldseth.

Lavt grunnvann

I store deler av Sør-Norge, Trøndelag og sør i Nordland er grunnvannsnivået nå meget lavt og synkende, noe som kan bli en dramatisk situasjon, opplyser Norges vassdrags- og energiverk.

– Det er ikke en dramatisk situasjon nå, men hvis dagens værtype fortsetter utover i juli, uten nedbør av betydning, vil situasjonen forverres ytterligere, særlig i Sør-Norge, sa Colleuille i NVE til NTB tidligere denne uka.