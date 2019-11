FIKK SVAR: Elin Sodeland (75), kusinen til Arne Odd Torgersen, fikk torsdag svar hun har lurt på gjennom nesten hele livet. Foto: Marianne Furuberg

I 64 år har Elin (75) lurt på hvor fetteren ble av: – Han skal få en grav

Da Elin Sodeland var ung, ønsket hun at Arne Odd Torgersen var hennes bror. Så forsvant han. Torsdag kom nyheten om at politiet har løst den 64 år gamle forsvinningsgåten.

– Alle er glade for at det nå kommer en avslutning, men samtidig er det trist. Nå vet vi hva som har hendt.

Det sier Elin Sodeland (75), kusinen til Arne Odd Torgersen, til VG.

Han forsvant fra sitt hjem i Holum dagen før han skulle møte i retten for et innbrudd i 1955. Flere i bygda fortalte at de hørte skudd samme kveld.

Siden har det vært et mysterium hva som skjedde med Torgersen, men tidligere i år ble det gjort flere interessante funn.

I mai ble politiet varslet om funn av en hodeskalle i forbindelse med arbeid på et jorde like utenfor Mandal sentrum. Noen måneder senere var det gjort funn av levninger i samme område. I tillegg fant politiet blant annet en rifle, en flaske og gummistøvler.

64 år gammel gåte: Nå er den løst

– Godt å vite

Identifiseringsgruppen som ledes av Kripos kunne torsdag bekrefte at levningene er Torgersen.

– Det er en helt umulig situasjon. Jeg ble glad og lei meg, men det var godt å få vite det, sier Sodeland.

Hun ser nå frem til å få en endelig avslutning på gåten som har vært en del av hennes liv i 64 år – det som er blitt omtalt som Sørlandets mest omtalte krimsak.

IDENTIFISERT: Arne Odd Torgersen forsvant i Mandal for 64 år siden. En rekke personer lette etter ham i 1955, blant annet i Mandalselven. Foto: SCANPIX

Hun har tidligere fortalt til Fædrelandsvennen at husker godt da hun som 10-åring fikk beskjed om at søskenbarnet var savnet. Den fikk hennes familie av en politimann som kom på døren.

Hun hadde da et godt forhold til Torgersen, som da var 21 år.

– Det var en flott kar med mye humør. Jeg husker jeg ønsket at han var min bror, for vi var tre søstre, sa hun til avisen tidligere i høst.

– Skal ha en verdig avslutning

Torsdag tok politiet på nytt kontakt med familien. Det har derfor gått for kort tid til at de har bestemt seg for veien videre.

– Vi skal ha en markering, men dette er så nytt for oss. Avisene visste det før vi fikk beskjed fra politiet. Dette er fortsatt nytt for oss, så det må synke inn, så skal vi ha en verdig avslutning, sier Sodeland til VG.

Hun er også fast bestemt på at Torgersen skal få et siste hvilested.

– Vi får se hvordan vi gjør det når den tid kommer. Vi må vente til alt er frigitt og de har utført DNA-testene. Selvfølgelig skal han få en verdig avslutning. Han skal få en grav, sier kusinen.

