ÅSTED: Her har politiet sperret av familiens bolig på Kapp i Østre Toten, hvis sønnen i huset ble forsøkt drept av faren onsdag 9. oktober. Foto: Terje Bringedal

Voldshendelsen på Toten: Sønnen (15) døde av skadene

Trebarnsfaren (47) har erkjent straffskyld for drapsforsøk mot sønnen (15) etter en voldshendelse i familiens hjem i Østre Toten. Nå er 15-åringen død.

I nesten fire uker har den 15 år gamle gutten vært innlagt på Ullevaal sykehus etter å ha blitt påført livstruende skader av sin egen far, om morgenen 9. oktober.

Mandag døde gutten, bekrefter politiet i en pressemelding.

De pårørende i saken er varslet og er også kjent med at media orienteres om dødsfallet.

– Hele saken er forferdelig tragisk, og svært belastende for hele familien, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen til VG.

Politiet har besluttet obduksjon av avdøde, og fortsetter arbeidet med gjenstående etterforskingsskritt.

Funnet livløs i 2. etasje

Det var om morgene 9. oktober at politiet rykket ut til familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune hvor de fant sønnen livløs i husets 2. etasje.

Den ene politipatruljen hadde med seg hjertestarter og startet umiddelbart livreddende førstehjelp - mens den andre patruljen kjørte etter faren som hadde forlatt åstedet kort tid i forveien.

Sønnen ble sendt til Ullevaal sykehus med kritiske hodeskader, mens faren ble pågrepet i sin egen bil ved en kirke som ligger like ved familiens bolig.

Vil trolig endre siktelsen mot faren

Trebarnsfaren ble senere siktet for drapsforsøk, seksuell omgang med sønnen da han var under 14 år – samt for frihetsberøvelse av moren i forbindelse med voldsutøvelsen mot sønnen.

Han har erkjent straffskyld for drapsforsøket og overgrep, men han erkjenner kun de faktiske forholdene knyttet til frihetsberøvelsen.

Det er imidlertid ventet at siktelsen for drapsforsøk vil endre seg nå som 15-åringen er erklært død.

