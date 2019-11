SPERRET AV OMRÅDE: Bilde fra Flatåsen i Trondheim mandag formiddag. Foto: Ned Alley

Bombegruppa i Trondheim - mistenkelig gjenstand var ufarlig

Politiets bombegruppe har undersøkt en gjenstand i Trondheim. Den er ufarlig og folk kan dra hjem igjen, bekrefter politiet i Trøndelag.

Politiet mottok meldingen om funnet på Flatåsen i Trondheim like før klokken 10 mandag morgen.

Operasjonsleder Rune Brandmo sier at det dreier seg om en sylinderformet gjenstand.

Etter å ha gjort undersøkelser på stedet og vært i dialog med politiets bombegruppe, ble det iverksatt evakuering av oppgangen og politiet ønsket ikke trafikk i området.

Bombegruppen startet arbeidet sitt like over klokken 15. To oppganger ble evakuert. Klokken 15.55 opplyser politiet i Trondheim til VG at gjenstanden er ufarlig og at sperringene på stedet oppheves. De evakuerte beboerne kan derfor dra hjem igjen.

– En sylinderformet gjenstand er sjekket ut, og den viste seg å være ufarlig, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt til VG i 16.30-tiden mandag.

Ifølge Dagbladet skal det være funnet en skrevet beskjed ved siden av gjenstanden, men det kan Torgeir Moholt i politiet ikke bekrefte.

Adresseavisen har publisert et bilde fra en tipser av det som skal være gjenstanden. Den ligner en sylinderformet boks som er teipet med gaffateip med påskrift på. Politiet kan heller ikke bekrefte om dette er den samme gjenstanden.

Publisert: 04.11.19 kl. 14:28 Oppdatert: 04.11.19 kl. 16:41







