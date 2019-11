Støre: Ikke gode nok svar til å unngå mistillit

En samlet opposisjon kommer med sterk kritikk av arbeidsministerens tidsbruk i NAV-skandalen, men de vil vente på flere svar.

– Spørsmålet om hun har tillit vil være avhengig av at hun kan svare for hvordan hun reagerte på det hun fikk vite. Dette er en sendrektighet i dette som er betydelig. Hun må komme med flere svar enn det hun har gitt på sin egen tidsbruk i saken, sier Støre til VG.

– Så svarene til nå har ikkevært gode nok til å unngå spørsmålet om mistillit?

– Riktig.

Han mener man må vente på flere svar i saken.

Både Rødt og SV har sagt at de vurderer mistillit mot arbeidsministeren.

– Nav er av arbeidsministerens ansvar

Tirsdag redegjorde arbeidsminister Anniken hauglie (H) for Nav-sakandalen i Stortinget. Etter redegjørelsen kom blant annet Støre med flere ubesvarte spørsmål.

Han kalte saken «en rettsskandale», og stilte spørsmål om hvordan NAV kunne la være å rette seg etter trygderetten da de varslet om feil praksis i 2017.

– Det er Navs ansvar, og politisk, er NAV arbeidsministerens ansvar, sa han.

Men han mener altså det som er kjent i saken i dag, ikke holder til et mistillitsforslag mot arbeidsminister Hauglie.

Han viser til at statsråden sier at departementet fikk kjennskap til problemene i des 2018, og hun selv i løpet av sommeren.

– For oss på stortinget er det sånn at det departementet vet, det vet også statsråden. Etter at dette har blitt kjent, har personer blitt dømt på feilaktig grunnlag.

– Ikke styrket sin sak

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier arbeidsministeren ikke har svart på hvorfor hun som statsråd ikke tok tak i saken tidlig og kraftig nok.

Han trekker konkret frem at det gikk to uker fra det ble slått fast saken kunne ha ført til at folk ble dømt til fengsel den 30. august, til 17. september. Da kom den siste kjente dommen i NAV-skandalen.

– Vurderer dere fortsatt mistillitsforslag?

– Det har ikke blitt mindre aktuelt nå

SV-leder Audun Lysbakken sier at saken er så stor og alvorlig at den bør få konsekvenser. Men han sier også at man må ta ting i riktig rekkefølge.

– Denne saken er så stor og alvorlig at den bør få konsekvenser. I dag har ikke statsråden styrket sin sak, sier han.

Også han mener det mangler svar om statsrådens tidsbruk i saken.

SV krever kommisjon

Da arbeidsminister Anniken Hauglie redegjorde tirsdag for NAV-skandalen i Stortinget tirsdag, varslet hun at regjeringen vil starte en egen ekstern granskning av saken.

Men SV-leder Audun Lusbakken mener at det burde oppnevnes en egen kommisjon.

– Vi krever at regjeringen ikke setter i gang granskning uten samarbeid med Stortinget. Vi vil enten ha en kommisjon nedsatt av Stortinget, eller en med mandat og sammensetning som regjering og opposisjon blir enige om, sa Audun Lyabakken til VG like etter redegjørelsen.

På spørsmål om han også vil kreve en egen kommisjon, svarer Støre:

– Statsråden har sagt at det skal settes ned en granskning. Vi mener Stortinget må bidra.

Han ønsker å gå for en ekstern granskning, og mener saken bør ligge hos Kontroll og konstitusjonskomiteen

