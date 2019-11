DELTOK PÅ HØRING: Brede Fladen og Karl Rune Nilsen i Journey er skeptiske til et forbud mot homoterapi. Foto: Stortingets TV-sending

Skeptisk til forbud mot homoterapi: – Tausheten i mitt eget liv har vært kvelende

Arne Christian Nilsen følte skam over å være homofil etter turen til «Healing week» i 2012. Karl Rune Nilsen mener derimot at det har hjulpet å være åpen om de «homofile følelsene» han helst vil bli kvitt.

Nå nettopp







Denne høsten skal Stortinget bestemme om homoterapi skal bli forbudt i Norge. I en høring hos familie- og kulturkomiteen fikk 15 organisasjoner si sin mening om forslagene fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Begge partiene vil forby homoterapi, også kalt konverteringsterapi eller reorientering – som har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil.

Se VG-serien: Homoterapi

I komiteen er det kun Kristelig Folkepartis representant, Jorunn Gleditsch Lossius, som har varslet at hun er imot forslaget. Flere av partiene har ennå ikke tatt stilling til forbudet.

Blant motstanderne er Karl Rune Nilsen, leder i Journey Norge, som tidligere het Living Waters og er omtalt i VGs serie om homoterapi. I 2012 reiste han til «Healing week» sammen med Arne Christian Nilsen i England.

Arne Christian Nilsen forteller at han etter uken i England følte mye skam. VG-serien har ikke Journey-lederen sett.

– Det er veldig vanskelig å lese skam på andre mennesker. Men det er noe av det jeg selv har kjent på i mange år. Jeg opplever at tausheten i mitt eget liv har vært kvelende, lammende og ensom. Jeg kjenner meg så altfor godt igjen, sier Karl Rune Nilsen.

PÅ TUR: I 2012 dro Arne Christian Nilsen og Karl Rune Nilsen til «Healing week» i England. Foto: Arne Christian Nilsen

– Kjenner meg så altfor godt igjen

Han understreker at han er imot tvang og fysiske og psykiske overgrep. Journey-lederen mener at han selv og andre som ikke ønsker å leve ut det han kaller «homofile følelser» har nytte av arrangementer som «Healing week».

– Det har vært noe jeg har trengt, å møte andre mennesker som tør å snakke om det vi ikke snakker om i våre kirker. For meg er det skambelagt å stille opp, men jeg har kommet såpass langt i min historie at jeg kan gjøre det.

Arne Christian Nilsen forteller at han de 13 årene han prøvde å kvitte seg med legningen sin, blant annet ble bedt om å gjøre manneting, som å mørke stemmen, ta bort knekken i hånden, dra på fisketurer og kjøre motorsykkel.

– Hva tenker du om disse tipsene?

– Jeg har hatt min egen reise rundt det. Det var ekstremt krevende å begynne å spille fotball, for jeg ble alltid valgt sist på skolen. Jeg jobber med blomster, og det definerer en veldig. Du får ikke mange kompiser, men mer venninner. Derfor tok jeg tre-fire år der jeg jobbet med andre ting, sier Karl Rune Nilsen.

– Men er ikke den versjonen av deg som ikke spiller fotball og er opptatt av blomster bra nok?

– Jeg tror heller at jeg ville utvide repertoaret litt og bli helere. Finne gode kamerater, fiske og å gå på jakt. For meg var det godt.

Sex og Politikk: Tviler

EU har nylig oppfordret alle sine 28 medlemsland til å forby konverteringsterapi, og barn og unge er spesielt sårbare og kan ta svært stor skade. Derfor foreslås det nulltoleranse og et forbud.

– Det har holdt på for lenge, og jeg håper at komiteen er klar for å si stopp. Omfattende forskning viser at seksualitet og identitet ikke kan endres av sånn terapi, men verre er det at forskningen viser at det er skadelig, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring).

Mens flere kristne organisasjoner sier nei til forbud, er Sex og Politikk blant tvilerne. De arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– Vi vil vite mer om konsekvensene av et forbud, og det er lite forskning på det. Vi er veldig skeptiske til denne typen terapi, men vi er usikre på om forbud er løsningen, sier daglig leder Tor-Hugne Olsen til VG.

I høringsinnspillet foreslår Sex og Politikk å utrede tiltak for å advare voksne mot konverteringsterapi og å forby det for barn.

– Vi vil ikke at folk skal tvinges. Men skal voksne folk få lov til å skade seg selv? Det er spørsmålet.

Journey-leder: – Skal være frivillig

I VG-serien skulle Arne Christian Nilsen møte Karl Rune Nilsen, men sistnevnte avlyste.

– Hvis han ønsker å snakke med oss for å snakke gjennom noe, er vi åpne for det. Men ikke med mikrofon eller på tv. Da er det i et trygt rom for alle parter, sier Brede Fladen, styremedlem i Journey.

Fladen og Nilsen er skeptiske til et forbud, særlige hvis det inkluderer bønn og sjelesorg.

– Vi driver ikke med konverteringsterapi, og begrepet er litt uklart. Vi er imot alle typer overgrep, både psykiske og fysiske. Vi legger vekt på at å få hjelp til å ikke leve ut homofile følelser skal være frivillig, sier Fladen og fortsetter:

– Om det trengs en egen paragraf for dette er jeg kritisk til.

Publisert: 05.11.19 kl. 22:11







Mer om