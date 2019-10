TILLIT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa hun har tillit til NAV-sjef Sigrunn Vågeng (i midten) på pressekonferansen i dag. Nå kan hun selv bli møtt med mistillit. Foto: TORE KRISTIANSEN

Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er en skandale som ble kjent i dag og at de vil vurdere mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). SV innkaller i dag Hauglie til Stortinget for å redegjøre.

På en pressekonferanse mandag ble det kjent at flere titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket. Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på NAV-skandalen som ble kjent mandag.

– Det er en skandale at NAV og staten har valset over enkeltmenneskers rettsikkerhet. Jeg mistenker at skandalen er et utslag av politiske signaler, fordi vi har en regjering som mistenkeliggjør folk som er syke og trenger hjelp. Vi kommer til å følge opp statsråd Anniken Hauglie og utelukker ikke mistillit.

– Dere vil vurdere mistillit?

– Ja det er riktig, sier Moxnes til VG.

SV-leder Audun Lysbakken er forferdet og sier de også må vurdere det.

– Dette er en katastrofe for folk som har fått urettmessig straff. Også en politisk katastrofe når systemet vårt sviker på denne måten. Jeg sender akkurat nå et brev til presidentskapet på Stortinget og til statsråd Hauglie, med krav om en umiddelbar redegjørelse i Stortinget.

– Det er det første som må skje. Så er det neste det er naturlig å vurdere, å åpne en kontroll sak.

– Må dere vurdere mistillit?

– Det vil jeg ikke utelukke. Vi skylder de menneskene det handler om å komme til bunns i hva som har skjedd og hvordan de skal få rettferdighet. Derfor vil jeg begynne der og ikke med en jakt på statsråden, som lett kan bli mest preget av politisk spill, sier SV-lederen til VG.

Hauglie sa selv på pressekonferansen at hun vil komme til Stortinget for å gi en redegjørelse, slik SV nå skriftlig og formelt har krevd overfor Stortingets presidentskap.

Rundt 2400 saker eller personer kan ha fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen etter at det er funnet feil i praktiseringen av EØS-reglene.

– Jeg beklager sterkt til dere som er berørt. Vi jobber nå med å få oversikt over hvilke saker som er behandlet feil, sier Vågeng.

Dømte har krav på erstatning

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at de har en liste på 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. Av disse er 36 ubetinget fengsel, der det er sonet straff for tilfellene. Han opplyser videre at de ble varslet om feilen i midten av oktober og at de burde fått vite det før.

Saken dreier seg om alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land. De kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som er dømt, har krav på erstatning

Det vises til en ny gjennomgang av praksis i NAV.

Personer som mottar disse ytelsene, må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold. Praksisendringen kommer etter at NAV har gjort en ny juridisk vurdering av hvordan EØS sin trygdeforordning fra 2012 skal tolkes.

Det var etter flere dommer i Trygderetten, som la til grunn en annen lovtolkning, at saken etterhvert fikk alarmen å gå.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier Trygderetten allerede i 2017 i en dom falt ned på en annen vurdering.

– Jeg skal være forsiktig med å kritisere andre offentlige myndigheter, det er ikke min oppgave. Men da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også, sier Busch til NTB.

