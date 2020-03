DUBAI: Dennis Asbjørnsen kom hjem fra ferie i Dubai den 10. februar. Torsdag 27. februar fikk han melding fra «FHI» om at han kan være smittet av coronaviruset. Her er han ved Burj Khalifa 7. februar. Foto: PRIVAT

Dennis fikk falsk melding fra FHI: «Hold deg isolert»

Dennis Asbjørnsen (22) fikk melding fra «FHI» om at han kan være utsatt for coronaviruset og må isoleres. Nå advarer Folkehelseinstituttet (FHI) om falske meldinger.

«Viktig informasjon til alle reisende siste måned. Du kan være utsatt for coronaviruset, hold deg isolert og ta kontakt med legevakten så fort som mulig.»

Slik lyder meldingen som Dennis Asbjørnsen fikk torsdag ettermiddag fra avsenderen «FHI».

– Jeg leste meldingen til samboeren min, som sa det måtte være tull. Jeg ble veldig forvirret, og ringte legevakten med en gang, forteller Asbjørnsen.

22-åringen kom hjem fra en reise fra Dubai den 10. februar. Dette fortalte han til legevakten i Stavanger da han ringte dem opp etter han fikk meldingen.

– De tok det veldig alvorlig og sa de skulle følge det opp. Jeg sa jeg skulle på jobb og spurte hvordan jeg skulle forholde meg til meldingen. Da svarte de at jeg skulle se bort fra den, ettersom Dubai ikke er et høyrisikoområde, sier Asbjørnsen.

Han dro derfor på jobb, men sier det var vanskelig å ikke tenke på meldingen.

– På vei til jobb tenkte jeg at det var veldig rart. På telefonen står det jo FHI, og jeg sa til legevakten at det var en veldig direkte melding, «hold deg isolert». Jeg ble veldig satt ut, sier Asbjørnsen.

Han understreker flere ganger at han er forvirret av meldingen.

– Det var som om de ikke har kommunisert med hverandre. Jeg ville bare ha et svar om jeg kunne gå på jobb eller ikke, og det var to veldig forskjellige svar. Jeg vet ikke om meldingen er 100 prosent reell, men slik jeg oppfattet det, virket den ekte, sier Asbjørnsen og legger til:

– Jeg var jo på ferie.

Slik så meldingen fra «FHI» ut:











FHI: Dette er bekymringsfullt

VG har vist meldingen til Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør og overlege i FHI. Han avkrefter at Folkehelseinstituttet har sendt ut en SMS.

– Det er ikke sendt ut noen SMS fra Folkehelseinstituttet for å komme i kontakt med personer som har vært på reise, sier Vestrheim og legger til:

– Når vi har kontaktet folk etter flyreiser der det kan ha vært smitte med coronavirus, har vi sendt e-poster, men ikke SMS-er.

– Hva tenker du da om at en person eller flere for alt vi vet, har fått denne meldingen?

– Her er det noen som har utgitt seg for å være fra FHI, og det er bekymringsfullt. Jeg har ikke hørt om lignende før.

– Hvordan vil dere håndtere dette videre?

– Nå er dette første gang jeg hører om dette, så det må diskuteres internt hvordan vi skal forholde oss til det. Jeg forstår at man kan bli forvirret og usikker av en slik melding, sier Vestreheim.

Han understreker at det tydelig fremkommer at det er Folkehelseinstituttet som er avsenderen når de sender e-poster ut til personer.

Mandag skriver FHI på Twitter de har fått en melding om at det er sendt ut falske SMS-er til enkeltpersoner fra dem.

– Mottaker får beskjed om at de kan ha #koronavirus og bør kontakte lege. Dette er en falsk sms. FHI bruker per nå ikke sms i henvendelser til folk som bes kontakte helsetjenesten, skriver de.

Oslo kommune har også advart mot corona-svindel.

Har fryseren full

Ifølge VGs dataekspert Einar Otto Stangvik er det ikke vanskelig for hvem som helst å skjule seg bak et annet avsendernavn over SMS, og han bruker under ett minutt på å sende ut en identisk beskjed til undertegnede for å illustrere poenget.

Når VG sier til Asbjørnsen at FHI ikke har kjennskap til meldingen, sier han at meldingen må være forfalsket.

– Hvis Folkehelseinstituttet har avvist dette, er det nok falskt. Men jeg oppfattet det ikke som falskt. For det var ingen rar e-mail eller noe langt telefonnummer, det sto «FHI» og virket som å være fra dem.

Asbjørnsen var på reisefølge med fem personer til Dubai, og sier at det kun var han som fikk meldingen.

– Er du bekymret for coronaviruset?

– Jeg er bekymret. Jeg har faktisk full fryseboks med mat i tilfelle jeg ikke får gå ut. Jeg og samboeren har også kjøpt munnbind. Jeg var veldig overrasket over at bildet forandret seg så mye i Italia på bare en uke. Så ja, jeg er bekymret. Og så blir jeg ekstra forvirret når jeg får ulike beskjeder.

Publisert: 02.03.20 kl. 13:32

