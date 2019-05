SJARMØR: «Hvaldimir» har fått mye oppmerksomhet siden han dukket opp i Hammerfest i slutten av april. Foto: SOCIAL MEDIENE / X04130

Advarer mot å komme for nær «Hvaldimir»: – Kan være farlig

Hammerfest kommune advarer mot å komme for nær hvithvalen «Hvaldimir». De mener det kan være veldig risikabelt – særlig for barn.

– Gled deg gjerne over synet av Hvaldimir, men ikke mat ham, ikke ta på ham fra land, og ikke oppsøk ham i vannet, er den klare beskjeden.

«Hvaldimir» har holdt til i fiskeværet Tufjord nord for Hammerfest siden slutten av april. Den har vist seg å være en oppmerksomhetsglad hval, som heller ikke sier nei til en matbit fra publikum, som har (h) valfarter for å besøke den tamme gjesten.

Han fikk navnet «Hvaldimir» da det ganske raskt ble mistanke at han var en rømt spionhval fra Russland. Det har også vært spekulert i om han er en «terapihval», som man vet at hvithvaler har blitt brukt som i Russland.

Ukjent hva han har vært brukt til

Til tross for at nyheten om hvalen har gått verden rundt er det imidlertid ingen som har meldt ham savnet. Det er derfor fortsatt uklart hva han er blitt trent opp til og brukt som, poengterer kommunen i en pressemelding.

«Hvaldimir» er tam og har mange triks på lur. Her viser han frem et nytt:

– Det kan være farlig å komme for nær «Hvaldimir». Selv om «Hvaldimir» så langt ser ut til å være snill og vennlig, er det veldig risikabelt å komme for nær ham – særlig for barn, skriver kommunen.

– Vi ser mange, også små barn, som ligger halvveis ut i vannet på flytebrygger for å ta på hvalen. Han er vant til å leke med ting, og vi vet ikke om han vet å se forskjell på en leke og for eksempel et lite barn.

I tillegg er ikke «Hvaldimir» en lettvekter, med sine anslagsvis ett og et halvt tonn.

– Om han tar tak i armen til et lite barn og svømmer ned på bunnen med det, vil det være nokså umulig å stoppe ham. Heller ikke voksne mennesker som skulle finne på å hoppe ut i vannet vil ha noen sjanse til å stoppe ham om han bestemmer seg for å dra dem med ned, advarer kommunen.

Se hva «Hvaldimir» gjorde da Ina mistet mobiltelefonen i vannet:

Ber publikum slutte å mate ham

Kommunen ber også publikum om å slutte å mate hvalen, og forteller at de selv i samarbeid med fagfolk fra Norwegian Orca Survey skal ta ansvar for dette.

– Hvithvaler drikker ikke havvann, men får vann gjennom fisken de spiser. Om han blir matet med fiskerester eller annet, er det stor risiko for at han ikke får i seg nok vann, og han kan i verste fall dø, skriver de.

De advarer også båter og vannscootere om å komme for nær, da det kan gi skade både på «Hvaldimir» og mennesker ved en eventuell kollisjon.

Vet ikke hvor «Hvaldimir» skal bo

Hammerfest kommune mener det er usikkert om hvalen vil klare seg i det fri, men er fortsatt usikre på hvor den nye publikumsyndlingen skal bo. De venter derfor på anbefaling fra fagfolk på hva som bør skje videre.

– Mye tyder på at det ikke vil være noen varig løsning å ha ham i Hammerfest havn. Dette er en industrihavn med mye båttrafikk, og det medfører mye risiko for skade.

FUNNET MED SELE: «Hvaldimir» hadde seletøy da han ble oppdaget. Foto: Joergen Ree Wiig / TT NYHETSBYRÅN

De vil imidlertid sørge for at han har det trygt og sikkert i Hammerfest inntil videre.

– For å sørge for at han har det bra, og at det ikke skjer noen ulykker med mennesker, er det tre enkle regler som gjelder: Ikke mat ham, ikke prøv å ta på ham eller svøm med ham, og ikke oppsøk ham med båt, oppfordrer de.

Publisert: 21.05.19 kl. 12:15 Oppdatert: 21.05.19 kl. 12:33