UTRYGG: Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese sier hun er blitt sjikanert som følge av bompengesaken. Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Klepp-ordføreren følte seg ikke trygg: – Vi sov ikke hjemme

Ordfører i Klepp kommune, Ane Mari Braut Nese (H) sier hun over lengre tid har mottatt sjikanerende meldinger og følt seg truet av bompengemotstandere. I en periode gikk det så langt at familien unnlot å sove hjemme.

Under et kommunestyre i Klepp i går kveld tok Braut Nese et oppgjør med den sterke motstanden mot bompenger i hennes hjemkommune, som hun forteller at har gått så langt som trusler og sjikane.

– La det være helt klart: Man kan ikke true ordfører eller andre folk til å stemme sånn som man vil selv, sa Braut Nese fra talerstolen i går.

Etter at saken dukket opp i mediene, har det imidlertid rast inn med positiv respons.

– Det har kokt. Folk tar kontakt på alle mulige måter fra hele landet, med meldinger som «jeg kjenner deg ikke, men vil at du skal vite at dette er uakseptabelt. Det er godt å se at folk reagerer, sier Braut Nese til VG.

– Det er vanvittig mange positive meldinger, men også noen negative.

Ville ikke la barna være alene hjemme

Braut Nese har vært ordfører i Klepp siden 2011. Det politiske flertallet for en lokal bomløsning med nabokommunen Time har vekket et sterkt engasjement, og det eskalerte i fjor høst, ifølge ordføreren.

I en periode mellom september og januar var det ekstra ille.

– Jeg fikk masse meldinger. På e-post, SMS, og Messenger, og alt fra sleivspark, som jeg selvfølgelig må tåle, til sjikanering og ufyselige ting. Når de skriver på sosiale medier at det «blir blodbad neste valg», at «det blir spennende drapssaker», eller oppfordrer til å spraye kuskitt på huset mitt, blir man usikker på om dette bare er galskap bak tastaturet eller om de faktisk kan finne på noe, sier Braut Nese.

– Det ble nesten en del av hverdagen. Problemet er at disse menneskene ikke klarer å skille mellom ordførerrollen og privatliv, og det har gått ut over familien min, sier hun.

Til tider gikk det så langt at hun ikke følte seg trygg hjemme. Hun fant klistremerker på postkasse og garasje.

– Det er ubehagelig å vite at noen har vært der, og når hele familien må ta forholdsregler har det gått altfor langt. I en periode på noen uker sendte jeg ungene til noen andre etter skolen, for at de ikke skulle være alene hjemme. I rundt en måned sov vi ikke hjemme, sier hun.

Tirsdag er Braut Nese på en konferanse for hverdagsdemokrati i Randaberg, og på spørsmål om hun frykter for livet svarer hun bekreftende.

– Ja, jeg har lurt på hvor langt folk er villige til å gå, sier Braut Nese, ifølge et liveopptak på Stavanger Aftenblads nettsider.

Da statsminister Erna Solberg i fjor høst var på besøk i Klepp for å delta på et arrangement i regi av kommunen, satte politiet inn ekstra ressurser da det ble varslet at det samtidig ville foregå en demonstrasjon mot bompenger. Ifølge Stavanger Aftenblad ble Solberg møtt med demonstranter som viste ryggen til da statsministeren gikk på talerstolen.

Etter arrangementet oppdaget Braut Nese at bilen hun hadde sittet på med var full av klistremerker med påskriften «I don’t need sex, the government fucks me every day» og «Nok er nok, nei til bompenger».

– På Facebook ble det lagt ut bilder, og delt løgner om at dette var min bil, som bare var tull. Det er bilen til en kollega, sier hun.

Politioppbud på møtene

Braut Nese har tidligere sagt til VG at hun syns det ville være synd dersom bompengefinansiering ble stemt ned. Hun forklarte det med at det er et stort behov i lokalmiljøet for å få på plass bedre veiløsninger.

Men hver eneste gang bompengesaken har kommet opp, må hun være ekstra oppmerksom.

– Det har vært politi til stede på alle formannskap- og kommunestyremøter som handler om bomsaken, og det var også det på møtet i går. Det er politiet selv som sier at de vil være til stede, forteller Braut Nese.

Under et formannskapsmøte i fjor høst brukte bompengedemonstranter ifølge Braut Nese megafoner og alarmer, og hamret løs på vinduene i en time.

– Min egen parkeringsplass ble fjernet fra rådhuset, og jeg har fått råd om å parkere andre steder. Noen ganger har jeg også unnlatt å kjøre egen bil, sier hun.

– Har du følt deg presset til å trekke deg?

– Jeg hadde allerede blitt nominert da dette skjedde, så valget var tatt. Men det er klart at det får meg til å tenke over hva jeg utsetter meg selv og ungene for. Men jobben er kjempespennende. Og jeg har to fantastisk oppvakte sønner som ser poenget med å gjøre en innsats i lokaldemokratiet, sier Braut Nese.

– De siste månedene har det vært fredeligere, men vi har måttet venne oss til mye.

Tar avstand

Frode Myrhol i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Stavanger skriver i en SMS til VG at de tar sterkt avstand fra personlig sjikane av politikere og hærverk fordi man er uenige i en sak.

– Vi i FNB er tilhengere av demokratiske prosesser, nettopp derfor har vi også startet et landsdekkende parti. Denne kampen må vinnes inne på den politiske arena, ikke via trusler eller trakassering, skriver Myrhol.

VG har vært i kontakt med jourhavende jurist i Sør-øst politidistrikt som sier at de ikke har mottatt noen henvendelser vedrørende Braut Neses tale.

Publisert: 28.05.19 kl. 11:50 Oppdatert: 28.05.19 kl. 12:03