GLAD I TOG: – Vi er et parti som elsker jernbane, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Vil ha ett togselskap – og det skal ikke hete Vy

Venstresiden er lei av togkaos. Får de rødgrønne makten i 2021, blir det sammenslåing av norsk jernbane.

– Jernbanereformen er helt krise, det er et makkverk som er snekret sammen av naive markedsentusiaster, og de er i ferd med å kjøre norsk jernbane av sporet, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Kaoset vi har sett de siste dagene, der de ulike selskapene ikke vet helt hvem som skal gjøre hva, understreker behovet for å rydde opp.

Gro Lillebø etterlyste forrige uke flere sovevogner på Vy-togene, men fikk et svar hun kaller «absurd». Lillebø fikk nemlig en gjennomgang av hvem som eier, kjører og passer på toget. Det var en lang liste.

– Ingen er i stand til å ta en beslutning om å kjøpe flere sovevogner, til tross for at folk ønsker det. Der det er veldig uklart for togpassasjerene hvem som har ansvar for hva, sier Lysbakken.

I dag er det seks selskaper, i tillegg til underselskaper. Det er fem selskaper for mye, mener SV, Rødt og Miljøpartiet de grønne ( MDG ), som vil samle alt i ett stort jernbaneselskap. Arbeiderpartiet og Senterpartiet (Sp) nøyer seg med å ville slå dem sammen til to selskaper.

Navnet har de ikke klart, men ingen av dem ivrer etter å beholde Vy.

Forvirret? Les mer om hvilke selskaper som gjør hva nederst i saken.

På VGs siste stortingsvalgsmåling hadde Ap, Sp, SV og Rødt flertall alene.

– Får vi et rødgrønt flertall i 2021, bør en av de første tingene vi gjør være å stanse det her, og samle jernbanen igjen, sier Lysbakken.

Ap og Sp vil ha to selskaper

Alle fem partiene er misfornøyde med usikkerhet rundt hvem som har ansvar for hva og konkurranseutsetting. Hvis jernbanen er helt statseid og ikke i konkurranse med private selskaper, kan man kutte ned på mye, mener Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp.

– Da er det noen ting du ikke trenger, blant annet et eget direktorat. Jernbanedirektoratet kan legges ned og noen av de administrative funksjonene bør legges til Samferdselsdepartementet , sier Arnstad til VG.

SAMLER: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, vil slå sammen det norske togtilbudet i færre selskaper.

Hun er ikke sikker på om Entur, et felles system som skal sørge for at reisende får planlagt, sammenlignet alternativer og kjøpt billetter på tvers av kollektivtransport, bør vekk. Ellers skal selskapene samles, hvis Arnstad får det som hun vil.

– Jeg tror det ville gitt en mer slagkraftig jernbane der selskapene ikke kan skylde på hverandre.

Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson for Ap, er åpen for å skille infrastruktur og togtrafikk i to selskaper, slik som i Jernbaneverket og NSB gjorde fra 1996. Selv om Ap ikke er sikre på akkurat hvordan de vil løse organiseringen, er Myrli klar på det nå er for mange selskaper.

– Vi bør ha færre enheter enn vi har i dag, sier han til VG.

– Det som ligger bak er at de ønsker å konkurranseutsette drift av infrastruktur og togkjøring. Det er vi imot.

APS TOGMANN: Sverre Myrli er jernbanepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Komplett farse

Rødt vil slå sammen skinner, togvogner, vedlikehold og renhold – og alt annet som får norske tog til å gå.

– Vi er for at jernbanen i Norge skal gjenreises som en samlet etat. Vi vil at Vy, eller helst NSB, skal være statlig og at anbud i jernbanesektoren avvikles, sier Marie Sneve, 1. nestleder i Rødt.

Hun får støtte fra Arild Hermstad, talsperson for MDG. De vil også ha ett selskap, med ansvar for både tog og skinner.

– Det regjeringen holder på med er en komplett farse. Ulike selskaper vet ikke hva som er deres rolle, sier Hermstad.

Både MDG og SV viser til Ruter i Oslo, som ble slått sammen av en rekke selskaper. Ifølge fagforeningen i selskapet, har de spart 850 millioner kroner på dette.

IKKE TILFREDS: Arild Hermstad, talsperson i MDG, mener det norske togtilbudet er splittet i for mange selskaper.

– Skudd langt over mål

– Det er ikke uventet at venstresiden er opptatt av gammeldagse løsninger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som har ansvaret for norsk jernbane.

Dale mener venstresidepartienes forslag om å slå sammen selskapene vil føre til at gamle problemer dukker opp igjen.

– Det er et skudd langt over mål. De problemene vi nå løser, er de som ble beskrevet i en rapport som den rødgrønne regjeringen fikk i 2011. Den sa at man var for lite opptatt av at passasjerene fikk et godt tilbud og at togene kom da de skulle, sier Dale og legger til:

– Vi har økt bevilgningene til utbygging og vedlikehold med 80 prosent de siste seks årene. Vi ser at det virker. Det er 15 millioner flere passasjerer nå enn da Audun Lysbakken satt i regjering.

FORNØYD MED EGEN INNSATS: – Jeg har ansvaret for at vi lykkes med norsk jernbane, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Han forteller at vet bedre hvordan han skal gjennomføre forbedringer på norsk jernbane nå, enn med gammel organisering.

Mens opposisjonen mener det store antallet selskaper skaper forvirring, mener Dale at dette er en forbedring for passasjerene:

– I dag må kundene forholde seg til to selskaper. Bane Nor som eier stasjonsbygg og perronger, og togselskapet som kjører tog. Alt annet er struktur for å få konkurranse og få mer jernbane for pengene, sier Dale og fortsetter:

– Da får vi penger til å kjøpe bedre tog, mer materiell og flere jernbaneavganger. Det er 100 flere avganger inn og ut av Oslo nå enn da Ap og Sp satt i regjering.

Disse står bak det norske togtilbudet

Når du skal ta tog, er det nå Vy du møter. Men gamle NSB, nå Vygruppen, er langt fra det eneste selskapet som står bak togtilbudet i Norge. Bane Nor skal sørge for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, i tillegg trafikkstyring og at de forvalter jernbaneeiendom.

Baneservice er et entreprenørselskap som bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg, mens Bane Nor nylig opprettet underselskapet Spordrift for drift og vedlikehold. I tillegg tilbyr Mantena vedlikeholds- og verkstedstjenester for det som går oppå skinnene.

Selskapet Trafikkservice er et heleid datterselskap av Vygruppen, og sørger for at Vys tog er rene.

Selskapet Norske tog skaffer og eier persontogene, og rådgir Jernbanedirektoratet når de planlegger fremtidens persontogtilbud. Det er Statens jernbanetilsyn som gir tillatelser og fører tilsyn etter jernbaneloven.

Entur skal sørge for at du enkelt kan planlegge og sammenligne reiser, og kjøpe billetter på tvers av buss, tog, ferge, T-bane og trikk.

Sulten? Maten blir servert av Rail Gourmet Togservice Norge.

De fleste av selskapene eies av Samferdselsdepartementet, med unntak av helkommersielle Togservice, og Baneservice, som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Noen av de statseide selskapene er helt eller delvis i konkurranse med kommersielle selskaper, mens Bane Nor og Norske tog ikke er det.

Publisert: 11.05.19 kl. 12:20