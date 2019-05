RØYK OG BRUS: Her er Listhaug avbildet med en røyk og brus i hver sin hånd. Bildet er tatt på Frp sitt landsmøte i helgen. Det har vakt oppmerksomhet hos både Daily Mail og BBC. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix / Skjermdump fra Daily Mail og BBC.

Røykende folkehelseminister vekker oppsikt: – Pinlig for Norge

Venstres helsepolitiske talsmann mener Sylvi Listhaug bør fratas ansvaret for folkehelsen.

– Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) bør få slippe ansvaret for folkehelse i regjeringen, sier Carl-Erik Grimstad, som er Venstres helsepolitiske talsmann.

Bildene av Listhaug med røyk og brus går nå i medier verden over, hos blant annet Daily Mail og BBC.

– Hun har satt arbeidet med folkehelse ti år tilbake. Dette er pinlig for Norge, som har vært en pådriver for globalt forebyggende helsearbeid, sier Grimstad til VG.

BØR FORLATE: Ifølge Carl-Erik Grimstad (V) bør Listhaug få rendyrke eldreminister-posten, og dermed forlate det arbeidet med forebyggende helsearbeid. Foto: Patrick da Silva Sæther

Stortingsrepresentanten fra regjeringspartiet Venstre reagerer kraftig på Listhaugs uttalelser under Frp-landsmøtet forrige helg, og spesielt denne uttalelsen til NRK:

"Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil. Myndighetene kan gjerne informere, men folk vet stort sett hva som er sunt og hva som ikke er sunt, tror jeg."

Carl-Erik Grimstad går nå langt i å be statsminister Erna Solberg (H) ta ansvaret for folkehelsen vekk fra Listhaug:

– Jeg tenker at Listhaug bør få rendyrke eldreminister-posten, som hun åpenbart har stor interesse for, og dermed forlate det arbeidet med forebyggende helsearbeid, som hun åpenbart er så ukomfortabel med. Det er helt unaturlig at eldre og folkehelse ligger hos samme minister, og spesielt når ministeren kommer fra det partiet som er dårligst på folkehelsearbeid. Det er nærmest fraværende i deres partiprogram.

Grimstad reagerer også på bildet hun har skapt av Norge og forebyggende helsearbeid, når medier kloden rundt nå omtaler saken:

– Bildet av folkehelseministeren med en røyk og en cola går nå verden rundt. Det er veldig skadelig for folkehelsearbeidet, og for den anseelsen Norge har bygget opp på folkehelse, helt siden Gro Harlem Brundtland var toppleder i WHO, sier Venstre-representanten.

– Sylvi Listhaug kan bli en god eldreminister. Hun bør få konsentrere seg om det og overlate folkehelsen til andre, sier Grimstad.

– Er det bare glansbilder som kan ha en sånn jobb?

Sylvi Listhaug (Frp) er ikke i tvil om at hun vil være en god folkehelseminister.

– Jeg kan ikke tenke meg noen som har bedre forutsetninger for å jobbe med folkehelsespørsmål enn personer som selv vet hva det vil si å røyke, og ikke minst slutte med det, sier Listhaug til VG.

Hun stiller spørsmål rundt hva som kreves for å være folkehelseminister.

– Er det virkelig bare glansbilder som kan ha en slik jobb? Personer som ikke drikker, røyker og er treningsnarkoman? spør ministeren.

Listhaug forteller også at hun har hatt svært mange positive tilbakemeldinger.

– Jeg opplever at svært mange syntes det er forfriskende at jeg tydelig har gitt beskjed om at jeg ikke vil være noe moralpoliti. Dette er et naturlig utgangspunkt etter mitt skjønn for alle liberale partier som setter individets frihet høyt. Vi skal informere men den enkelte bestemmer selv over eget liv, sier hun.

Vil ikke «disse» Listhaug

Sveinung Stensland (H) er medlem av helse- og omsorgskomiteen. Han tror Listhaug kan få gjennomslag for mye som folkehelseminister.

– Jeg vil ikke disse Listhaug, men heller pushe henne for å få ting som er viktig. Spesielt forventer jeg sterk innsats for økt vaksinegrad.

Ifølge Høyre-politikeren betyr handlinger mer enn ord.

– Det var ikke veldig klokt sagt, men jeg vil måle Listhaug på de politiske sakene hun skal gjennomføre i regjering, sier han.

– Det at noen røyker innimellom ekskluderer dem ikke fra å være statsråd for folkehelse,

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er også medlem av helse- og omsorgskomiteen. Han både håper og tror at Listhaug vil prioritere folkehelsearbeid.

– Jeg har en klar forventning om at folkehelsearbeid ikke blir venstrehåndspolitikk, og at hun prioriterer det i like stor grad som de eldre, sier Bekkevold til VG.

Han forstår reaksjonene på hennes første uttalelse, men mener likevel vi må stole på statsministeren sin avgjørelse:

– Det er dette Erna Solberg har bestemt, og da får vi heller dømme Listhaug ut ifra hva hun faktisk gjør.

