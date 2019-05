PROTESTERTE: Stortingsrepresentantene Petter Eide (SV) og Guri Melby (V) hadde på seg gule T-skjorter med påskriften «Frihet» utenfor Stortinget onsdag. Melby mener regelverket for tildeling av demonstrasjonstid og -plass utenfor nasjonalforsamlingen bør endres. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Melby vil endre reglene for å demonstrere foran Stortinget

Regelverket for hvem som skal få demonstrere når og hvor på plassen foran Stortinget, er ikke godt nok og bør endres, mener Venstres Guri Melby.

NTB

Nå nettopp







– Jeg konkluderer med at denne saken viser at regelverket ikke er godt nok. Det er for lett å utnytte det, noe som i praksis bidrar til sensur av motstemmer, sier Melby til NTB.

Hun bevitnet selv hvordan en ukjent gruppe kalt «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» onsdag fikk demonstrere på Eidsvolls plass foran Stortinget under den kinesiske partitoppen Li Zhanshus besøk.

Gruppen hadde søkt om og fått tillatelse fra Stortinget allerede før besøket ble kunngjort, noe som førte til at Amnesty og andre rettighetsgrupper ble henvist til en plass lenger unna Stortinget.

– Enten må det inn en tydeligere presisering av hvem som skal få demonstrere, eller så må det bli en ryddigere prosess der alle kan søke på like vilkår. Et annet alternativ er å vurdere mer skjønn, sier Melby.

– Samtidig mener jeg at akkurat denne situasjonen også kunne vært løst innenfor dagens regelverk, legger hun til.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) forklarte onsdag at man har fulgt det regelverket som gjelder, nemlig at den første som søker om å få bruke Eidsvolls plass til en markering, får det. Stortinget gjør ingen siling, skjønnsvurdering eller vurdering av politisk budskap, ifølge Trøen.

– Hvis man skal ha førstemann-til-mølla-prinsippet, må det være en lik sjanse for alle til å søke. Det var det ikke i dette tilfellet, sier Melby, med henvisning til at den kinesiske gruppen hadde søkt før besøket var kjent.

les også Venstres Guri Melby: Ble nektet adgang til Stortinget på grunn av Kina-kritisk T-skjorte

«SENSUR»: Guri Melby (V) mener det er for lett å utnytte regelverket, og at dette i praksis bidrar til sensur av motstemmer. Foto: Mattis Sandblad, VG

Roser Solberg

Li Zhanshu roser statsminister Erna Solberg (H) for å ha strukket seg langt for å gjenopprette forholdet til Kina .

De to møttes torsdag i regjeringens representasjonsbolig, der Li Zhanshu, som er den tredje høyest rangerte i Kina, blant annet signerte gjesteprotokollen.

Før selve møtet ble innledet, ble de tradisjonelle høflighetsfrasene utvekslet med både norsk og kinesisk presse til stede.

– Jeg vil takke deg, statsminister, for å ha strukket deg langt for å gjenopprette relasjonen til Kina, sa Li.

MØTTES: Den kinesiske partitoppen Li Zhanshu og statsminister Erna Solberg. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Milepæl

Forholdet havnet i fryseboksen i 2010 etter tildelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo , og det tok seks år å tine det opp.

– Dette er det første høytstående besøket fra Kina siden 2010. Så dette er en milepæl i vårt forhold, sa Solberg, som også minnet om kongeparets besøk til Kina i oktober i fjor.

Årets besøk sammenfaller med at det er 65 år siden Norge og Kina fikk fulle diplomatiske forbindelser. Også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretærene Marianne Hagen og Ingvild Stub deltok på møtet.

– Norge var et av de første vestlige landene som anerkjente Kina og etablerte diplomatiske forbindelser, mintes Li, som også sa at han gleder seg til å oppleve en norsk 17. mai.

Li har vært formann i Folkekongressen i et drøyt år.

Lydteppe

Blant temaene de to skal diskutere på det halvtimelange møtet, er klima, handel og menneskerettigheter, får NTB opplyst.

Onsdag var det demonstrasjoner utenfor Stortinget i forkant av Lis møte med stortingspresident Tone Trøen. Men da sørget demonstranter fra det kinesisk-norske handelskammeret for å overdøve demonstrantene fra Amnesty, Den norske Tibet-komité og Den norske Uigurkomiteen.

Kina er blitt møtt med sterk kritikk av menneskerettighetsgrupper for sin behandling av den muslimske uigur-minoriteten.

Også torsdag sørget pro-kinesiske demonstranter for å legge et lydteppe utenfor representasjonsboligen i tilfelle noen Amnesty-demonstranter skulle dukke opp. Men da ingen viste seg, gikk de igjen.

Publisert: 16.05.19 kl. 10:52