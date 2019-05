JENSEN OG MOXNES: Her er partilederne samlet på Stortinget. Bildet er tatt i 2017 på den høytidelige åpningen av det 162. Storting. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Jensen og Moxnes’ mammatvist: - Kunne hatt godt av en tur til moren min

GRORUDDALEN (VG) Bjørnar Moxnes (R) mener Siv Jensen (Frp) burde være med hjem til hans uføre mor. Hun mener han burde møte hennes gründermor istedenfor.

Under Rødts landsmøte i dag utfordret Bjørnar Moxnes Frp-leder Siv Jensen til å være med hjem til hans mor, som jobbet i barnehage og eldreomsorgen. Nå er hun kronisk syk.

– Mamma er den sterkeste jeg kjenner. Men også en av de mest sårbare. Jobben gjorde henne nedslitt og utslitt. Det er folk som mamma som rammes av regjeringens politikk. Når de strammer inn på trygdene. Kutter i pensjoner, sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, sa Moxnes.

– Derfor har jeg en utfordring til finansminister Siv Jensen: Bli med hjem til mora mi og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale prisen for skattekutt til de rike, fortsatte han.

FAMILIEN PÅ TUR: Familien Moxnes reiste på mange ferieturer med bobilen. Her er Moxnes 15 år, og leser bok med moren i baksetet. Foto: Privat

Siv Jensen utfordrer heller Moxnes til å bli med hjem til Jensens egen gründer-mor, Monica Kjeldsberg.

– Moxnes kunne hatt godt av en tur hjem til moren min som har startet sin egen bedrift og fått høre hvordan skatter og avgifter gjør det vanskeligere å skape arbeidsplasser. Men jeg tror Moxnes og jeg like godt kan treffes uten å trekke foreldrene våre inn i den politiske debatten mellom oss.

TAR MED MOR: Her er Siv Jensen avbildet med sin bor, Monica Kjeldsberg. Bildet er tatt på Frp sitt landsmøte forrige helg. Foto: Frode Hansen

Moxnes forteller at han gjerne møter Siv Jensen. Men han demper ikke kritikken sin av Frps politikk:

– Siv Jensen har ikke engang greid å få sitt eget departement til å bekrefte påstanden om at skattekutt skaper arbeidsplasser. Når Siv Jensen snakker om «hardt arbeid» snakker hun om bedriftseiere. Vi står på arbeidsfolkets side.

I talen viste Moxnes ingen nåde for regjeringens partier i spørsmålet om arbeidsavklaringspenger.

– Vår regjering fører en politikk som fratar mennesker livsgrunnlaget nærmest over natt, sier han og viste til «Debatten» på NRK om samme tema.

Det er Jensen helt uenig i.

– Vi har ikke kuttet i uføretrygden. Men vi har endret barnetillegget sånn at man aldri kan få mer i barnetillegg og trygd enn man hadde i inntekt før man ble ufør. Det må lønne seg å stå opp og gå på jobb hver dag, noe annet er usosialt.

– En vanlig familie betaler i dag 10 000 kr mindre i skatt enn de gjorde i 2013. Rødt vil øke skattene med nesten 40 milliarder kroner, da blir det vanlige folk som må betale.

Under talen på landsmøtet svarte også Moxnes på påstanden om at Rødt er opportunister fordi de gjør motstand mot økte forskjeller.

– Vi er ikke opportunister, vi er sosialister.

Det kommer i etterkant av at Jensen har skapt reaksjoner ved å si at Frp skal «knuse disse jævla sosialistene».

I tillegg til dette presiserer Moxnes i talen sin at Rødt er et demokratisk parti.

– Sosialisme uten demokrati er overhodet ikke sosialisme.

Det får Jensen til å stusse.

– For øvrig gratulerer jeg Moxnes med å understreke at Rødt er et demokratisk part. Det måtte også Øst-Tyskland gjøre, sier hun.

Publisert: 10.05.19 kl. 19:47