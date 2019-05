OPPGITT: Lise Christoffersen (Ap) mener Høyre i Drammen setter store og lenge planlagte samferdselssatsinger i spill ved å plutselig si nei til bomring rundt byen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Her står bom-omkampene: Drammen, Jæren og kanskje Tromsø

Både i Drammen og på Jæren ligger det an til omkamp om bompenge-prosjekter. Også i Tromsø kan det bli omkamp om hvor mye bompenger som skal tas inn.

Omkvedet om at bompenge-grensen er nådd, griper om seg. Både i Drammen og på Jæren i Rogaland ligger det an til politisk omkamp om bompengefinansierte avtaler for å bygge veier og kollektivløsninger.

Også i Tromsø kan det bli omkamp etter kommunevalget om hvor mye bilistene skal bidra til i en ny bypakke med nye vei- og kollektivløsninger.

– Nødt til å betale

– Vi innser at bilistene er nødt til å betale for nye, nødvendige prosjekter. Men det er en diskusjon om hvor mye mer bilistene kan bidra med, sier Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Hans-Petter Kvaal til VG.

MÅ SVARE: Vil regjeringen og staten stille opp for å finansiere vei- og kollektivprosjekter der lokalpolitikere snur og ikke vil ha bompenger likevel? Samferdselsminister Jon Georg Dale må svare i Stortinget onsdag. Foto: Frode Hansen, VG

Tidligere i vår var han klar på at det ikke blir noen bom-omkamp på Tromsøya. Nå utelukker han det ikke.

Bompenge-pakkene ** Innføring av bompenger skjer av flere årsaker: ** Lokale myndigheter vil forskuttere/fremskynde vei- og samferdselsutbygginger. ** Lokale myndigheter vil finansiere vei- og kollektivløsninger fortløpende. (eksempel: Oslopakke 3) ** Lokale myndigheter vil begrense biltrafikk, køer og dårlig luft i bymiljøet ved å bruke bompenger til å begrense biltrafikk. (Oslopakke 3.) ** Lokale myndigheter vil bruke bompenger som del av et spleiselag for å finansiere samferdselsprosjekter sammen med økonomiske bidrag fra staten. ** De statlige økonomiske bidragene er på langt nær store nok til å finansiere de mange lokale samferdselsprosjektene som lokalpolitikere mener det er behov for. Vis mer vg-expand-down

– Vi trenger gode trafikkløsninger, spesielt er vi opptatt av den nye Kvaløyforbindelsen. Men det blir en diskusjon om hvor stor bompengeandelen vil bli, sier Kvaal nå.

I Tromsø har politikerne også for lengst innført en egen ordning fra før der rundt en krone ekstra i påslag på bensin- og dieselprisene går til samferdselsprosjekter lokalt.

SNUDDE: Fredrik Haaning (H) er ordførerkandidat i Drammen. Han går mot bomring rundt byen - i motsetning til den nåværende ordføreren fra Høyre. Foto: Privat

Snuoperasjon i Høyre

I Drammen var det meste klart for 40 bommer i og rundt Buskeruds hovedstad i den såkalte Buskerudbypakke 2. Også Høyre, som sitter med ordføreren i Buskerud-byen gikk inn for bompakken. Men nå maner de ti forhåndskumulerte i den nye Høyre-gruppen i den nye kommunen til omkamp etter kommunevalget. En av dem er partiets nye ordførerkandidat, Fredrik Haaning.

– Vi går til valg mot bomring. Stortinget vil tidligst kunne behandle saken om en bompengefinansiert Buskerudpakke 2 i november 2019. Da vil det nye kommunestyret i byen måtte ta stilling til dette før den tid, sier Haaning til VG.

Spør Dale om Drammen

Tidligere Drammensordfører og mangeårig stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap), synes omkampen i hjembyen er merkelig.

Hun minner om at Buskerudbypakke 2 ble fremforhandlet som en avtale mellom Drammen og berørte kommuner, fylke og statlige etater om «helt nødvendige kollektiv- og veisatsinger», klare for vedtak i Stortinget.

– Her har Høyre lokalt vært med på å fremforhandle en bypakkeavtale. Så sier de nye representantene i Høyre at de mener noe annet. Derfor utfordrer jeg nå samferdselsministeren på om det er slik at staten vil betale helt nødvendige og lenge planlagte samferdselsprosjekter i Drammensområdet, slik «nye» Høyre gir inntrykk av, sier Christoffersen til VG.

Hun vil stille spørsmålet til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i Stortinget onsdag.

Vil endre bompengeavtalen

På Jæren ligger det an til to omkamper om bompengeprosjekter. I de eksisterende bompengeanleggene i Bymiljøpakken for Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes truet med å gå ut av avtalen hvis ikke rushtidsavgiften fjernes.

SKAPER VIRAK: Stanley Wirak (Ap) er ordfører i Sandnes i Rogaland. Han mener bompengenivået i Norge har nådd et tak. Nå vil han ha omkamp om rushtidsavgiften i bommene. Foto: Kent Skibstad, VG

Men dette har regjeringen satt ned foten for. I stedet jobber Wirak og Sandnes nå for å få med seg de andre kommunene på å fjerne rushtidsavgiften på 44 kroner til fordel for vanlig nivå på bompasseringer - 22 kroner.

I stedet vil de at elbilister skal betale halv pris av dette igjen, nærmere bestemt 11 kroner for bompassering, ifølge Wirak.

Han håper at denne bom-omkampen kan tas før høstens kommune- og fylkestingsvalg. Men det har han ingen garanti for.

Demonstrasjon FOR bompenger

I de to andre Rogaland-kommunene Time og Klepp, har et politisk flertall i begge kommunestyrer sagt ja til en lokal bomløsning der. Men også her er det duket for omkamp, ifølge Time-ordfører Reinert Kverneland (H) og Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H).

– Tendensen er at det går mot et nei til bompengeløsning her, sier Kverneland til VG. For begge de to nabokommunene, Time og Klepp må være enige hvis det skal bli en bompengesatsing.

KLEPP-ORDFØRER: Hun er egentlig for innføring av bompenger i Klepp og Time kommuner, ordfører Ane Mari Braut Nese (H). Men dersom kommunestyret sier nei i omkampen på mandag, da bør vi begrave hele bomsaken mener Nese. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

I hans egen kommune trommer folk sammen til demonstrasjoner FOR bomstasjoner.

– Ja, det er varslet innbyggertog for bompenge-pakken. Men det ser ut til at det går mot et nei, gjentar Kverneland.

Ordførerkollega og partifelle Ane Mari Braut Nese (H) i Klepp er enig i Kvernelands analyse.

– Det går nok mot et nei til bompengefinansiering her når vi skal ha ekstraordinært kommunestyremøte mandag.

Hun synes det vil være synd. For lokalmiljøet har veldig behov for å få på plass bedre veiløsninger, blant annet en trasé som vil løse gods- og tungtrafikken bedre lokalt.

– Kan det bli enda en bom-omkamp etter valget?

– Nei, nå er nok både politikere og folk så lei av denne saken, at det vedtaket som fattes mandag bør bli stående. Da er det avgjort, svarer Klepp-ordføreren.

