DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept på Varhaug i juli i fjor. Foto: Trond Solberg

Varhaug-tiltalte brukte cannabis i tiden før drapet

JÆREN TINGRETT (VG) Ulike tester tatt av den tiltalte 18-åringen viser at han brukte både cannabis og MDMA i perioden før drapet på Sunniva (13). – Øker sannsynligheten for psykose, sier overlege.

Overlege og rusmiddelforsker Gudrun Høiseth fra Folkehelseinstituttet vitnet onsdag om tiltaltes rusmiddelbruk og midlenes psykoseutløsende potensial.

18-åringen har erkjent å ha drept Sunniva Ødegård 29. juli i fjor, men han erkjenner ikke straffskyld fordi han mener han ikke var tilregnelig.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har ifølge Stavanger Aftenblad konkludert med at tiltalte var i en rusutløst psykose da drapet ble begått, noe som vil innebære at han skal anses som tilregnelig siden det er en selvpåført psykose.

Høiseth fortalte i retten at blod-, hår- og urinprøver tatt dagen etter drapet viser at tiltalte hadde en konsentrasjon av MDMA som er virkestoffet i ecstasy, og THC, som er det psykoaktive virkemiddelet i cannabisplanten, og morfin.

– Funnene støtter forklaringen om at tiltalte hadde et betydelig konsum av cannabis i perioden mai 2018 til juli 2018, sa overlegen.

Uenig i årsaken til psykose

Tiltalte fortalte i forrige uke at han har fått diagnosen schizofreni. Diagnosen fikk han først i år.

18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen mener det ikke nødvendigvis var rus som forårsaket psykosen.

Tiltalte har tidligere forklart at han har prøvd ulike rusmidler, og at han brukte hasj.

Tiltaltes far fortalte at sønnen brukte hasj nesten daglig de siste ukene før drapet, men at sønnen oppførte seg som vanlig samme dagen drapet skjedde.

Psykosepotensialet

Overlege Gudrun Høiseth gjennomgikk også psykosepotensialet som ligger i de ulike narkotiske stoffene.

– Det er større potensial i THC enn i MDMA. En kombinasjon av disse stoffene øker sannsynligheten for psykose, sa Høiseth.

Hun fortalte videre at både individets sårbarhet og bruksintensiteten spiller inn.

Forskeren sa også at hasj kan påvirke underliggende schizofreni. Mannens forsvarer lurte på hva hun mener med underliggende schizofreni.

– Det er schizofreni som ikke har vist symptomer, men der bruk av hasj kan vippe det over så symptomene blir synlige, sa hun.

Overlegen var likevel klar på at hun ikke kunne konkludere med om rusbruken har utløst noen psykose hos tiltalte, da hun ikke har observert ham.

Publisert: 22.05.19 kl. 13:43