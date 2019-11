LUPEGJENGEN: Statsminister Erna Solberg har bedt alle sine statsråder undersøke om departementene og deres etater kan ha feiltolket EØS-regelverket. Her fra åpningen av Stortinget i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Slår full NAV-alarm: Alle departementer skal under lupen

Statsminister Erna Solberg (H) har slått full NAV-alarm: Nå har hun bedt statsrådene undersøke om departementer og underliggende etater kan ha feiltolket EØS-regelverket også på andre områder.

Nå nettopp

Solberg ønsker å sikre seg mot at det ligger potensielle bomber à la NAV-skandalen i statlige skuffer og skap.

VG har fått bekreftet at alle departementene er gang med å gå gjennom sine sektorer, etter beskjed fra statsminister Erna Solberg.

Det gjelder ikke bare departementene, men også underliggende etater: Statsrådene skal lete med lupe i hele departementets ansvarsområde, inkludert direktorater, etater og tilsyn; alle virksomheter som ligger under de ulike departementene.

NAV-skandalen: Rødt-Moxnes ble kritisert for mistillitsforslag

BEKREFTER: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Harald Henden, VG

Solberg bekrefter

Statsminister Erna Solberg sier hun ikke ønsker å kommentere interne prosesser, men sier at sakens alvor gjør at hun bekrefter VGs opplysninger.

– Denne saken viser alvorlige feil i praktiseringen av EØS-regelverket i norsk rett. For å forsøke å avdekke om tilsvarende feil har skjedd på andre områder og forhindre at nye feil skjer i fremtiden, har jeg bedt alle statsrådene gå gjennom sine sektorer, sier Solberg.

Les også: SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått

Beskjeden ble gitt til statsrådene i forrige uke. De har fått beskjed om at arbeidet skal prioriteres. Det skal ikke følge med ekstraordinære penger for å finansiere lupejobben.

Dette er de bedt om å finne ut av:

Hvilke prinsipper som ligger til grunn for måten sentrale direktiver og forordninger har blitt innlemmet i eget sektorregelverk.

Eventuelle utfordringer og sårbarheter knyttet til valgt metode for innlemming.

Hvilke mekanismer departementet har for å følge med på praksis og utvikling i underliggende etater.

Hvilke mekanismer departement og underliggende etater har for å følge med på rettsutviklingen i EU/EØS-retten.

Les også: Kreftsyke Fredrik forkortet ferien – hadde ikke råd til å miste NAV-ytelser

Regjeringskilder sier til VG at årsaken til den fulle gjennomgangen, er at NAV-saken har avdekket sårbarheter ved innføring og praktisering av EU/EØS-rett.

De er nødt til å undersøke om det finnes tilsvarende saker i andre sektorer.

Risikofaktorer som trekkes frem er om lovteknikk gjør gjeldende rett vanskelig tilgjengelig, om det er risiko for at praksis i underliggende etater er ukjent for departementet og om det er risiko for at sektoren ikke holder seg à jour med rettsutviklingen i EU/EØS-retten.

Publisert: 28.11.19 kl. 18:41

Mer om