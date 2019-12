BA OM BILDER: Politiet ba eieren av denne Audien fotografere sin bil fra alle vinkler og spurte om alibiet hans 31. oktober i fjor. Foto: Privat

Lørenskog-vitner til VG: Dette jakter politiet på i avhørene

Politiet jakter intenst på bilen de mener kan ha fraktet Anne-Elisabeth Hagen bort fra sitt hjem. Bileiere må sende bilder og oppgi alibi for forsvinningsdagen.

Nå nettopp

VG har den siste tiden snakket med en rekke vitner som har vært i avhør og samtaler med politiet om forsvinningssaken i Lørenskog. De forteller nå detaljert hva politiet spør om, over 400 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem.

Etterforskningsleder Tommy Brøske har sagt til VG at politiet per nå mangler å identifisere rundt ti biler som beveget seg i området i samme tidsrom som Hagen forsvant. Denne høsten har flere bileiere som bor i Lørenskog-området blitt kontaktet av politiets etterforskere og fått detaljerte spørsmål om sine biler.

Bakgrunnen er at politiet forsøker å finne ut hvem som kjørte bilene de ennå ikke har klart å identifisere.

– De lurte på hvilken bil jeg kjører, hvilket merke og farge, og om jeg kunne finne ut for dem hva jeg gjorde om morgenen den 31.oktober i fjor, sier en mann som bor på Fjellhamar, like i nærheten av Hagens hjem.

STORT DOKUMENT: Lørenskog-saken måned for måned

les også Lørenskog-forsvinningen: Kan ha avslørt DNA-profilen til ukjent gjerningsperson

Bil på overvåkningskamera

Han ble ringt opp av en politietterforsker 23. september i år, og måtte dokumentere hva han hadde gjort på forsvinningsdagen.

– Heldigvis har jeg ganske god kontroll på slikt, sier mannen, som ble bedt om å sende politiet bankutskrifter, dokumentasjon på bompasseringer og annet som kunne vise hvor han hadde vært den aktuelle dagen i morgentimene.

INTENS ETTERFORSKNING: Politiinspektør Tommy Brøske leder jakten på den eller de som førte Anne-Elisabeth Hagen bort fra sitt hjem. Foto: Hallgeir Vågenes

– Hvilket inntrykk fikk du av hvordan politiet jobber?

– Det er ganske innlysende at de jobber med overvåkingskamera i nærområdene. De har sikkert studert alle de bilene på veiene i det tidsrommet som er aktuelt, sier mannen, som kjører en sølvfarget Audi med firehjulsdrift.

Han fikk inntrykk av at politiet trolig ser etter biler med litt størrelse.

– Antakelig var min bil innenfor det de sjekket. Så har de da gått på folk i området for å spørre hvilken bil de kjører. De har ikke registreringsnummer å gå etter, de har kun en forestilling om bilen, mener mannen VG har snakket med.

Allerede dagen etter fikk han svar fra politiet om at bilen hans ikke var den de så etter.

les også Politiet om Lørenskog-forsvinningen: Mindre sjanse for løsning før jul

FORSVANT HERFRA: Anne-Elisabeth Hagen var hjemme i huset sitt i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog da hun forsvant 31. oktober i fjor. Foto: Bjørnar Konglevoll Bekkevard

Sjekket ut

– Ut fra informasjonen du kommer med er ikke bilen på kamera din bil, sto det i e-posten mannen fikk fra politiet.

Senere fikk jeg en kort oppringing fra henne med spørsmål om noen andre kunne ha kjørt bilen min den dagen, forteller han.

Svaret på det var nei.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier til VG at kartlegging av bevegelser i nærområdet fortsatt er et helt sentralt etterforskningskritt. I dette inngår identifisering av blant annet kjøretøy til ulike tidsrom og på ulike steder ved hjelp av videomateriale.

– Hvor står dere i forhold til å identifisere en mulig fluktbil?

– Vi har ingen ytterligere kommentar, svarer Brøske til VG fredag.

les også Den nye riksadvokaten om Lørenskog-forsvinningen: – Politiet arbeider utrolig bra

Spør om navngitte personer

I tillegg jobber fortsatt politiet med vitneavhør. Brøske opplyser til VG at de i løpet av året som har gått, har gjennomført 425 vitneavhør. I tillegg til dette har politiet snakket med et stort antall personer i ulike rundspørringer.

I høst har VG fått opplyst at politiet har vært på jakt etter informasjon om navngitte personer med ulik tilknytning til Anne-Elisabeth Hagen og hennes familie.

– Politiet stilte meg spørsmål om flere navngitte personer, sier en person som sent i høst var i vitneavhør hos politiet.

Vitnet sier at politiet spurte om beskrivelser av de ulike personene; blant annet hvor de kom fra og hva de drev med. Vitnet forteller til VG at politiet også spurte om disse personene kan ha vært i hjemme hos Hagen-ekteparet i Sloraveien, og om deres relasjoner til familien.

Politiet spurte også inngående spørsmål om hendelser helt tilbake på 90-tallet, forteller vitnet.

– Etterforskeren understreket at de drev med omfattende kartlegging, sier vitnet.

Ifølge VGs opplysninger ble Hagen-familien selv avhørt sist gang i sommer. Da ble hele saken gjennomgått med Tom Hagen og de tre barna deres.

– Saken etterforskes fortsatt bredt, og kunnskap om Anne-Elisabeth Hagen er en av flere sentrale oppgaver. De som kjenner Anne-Elisabeth Hagen best er de som står henne nær og det er naturlig å utvide denne kretsen etterhvert, sier Brøske.

les også Lørenskog-forsvinningen: Fant Anne-Elisabeths blod i huset

«Hva tror du har skjedd»?

En forretningsmann forteller til VG at han ble kalt inn til avhør så sent som i høst, og at han fikk det generelle spørsmålet: «Hva tror du har skjedd»?

Dette er en person, som i flere år har arbeidet sammen med Tom Hagen. VG har tidligere skrevet at politiet har avhørt familie, venner og forretningsforbindelser.

I den tidlige fasen av etterforskningen ble de stilt spørsmål om mulige konflikter i forretningene eller privatlivet til Anne-Elisabeth Hagens ektemann, kraft- og eiendomsmilliardæren Tom Hagen.

Kort tid etter forsvinningen kalte politiet inn naboer i avhør. Flere av dem fortalte at de ikke hadde sett noe uvanlig i området. Noen fortalte om siste gang de så Anne-Elisabeth Hagen i nabolaget med den nye hunden sin, og kort om sin kjennskap til familien.

De som hadde ringt til Anne-Elisabeth på forsvinningsdagen, ble etter kort tid ringt opp av politiet og avhørt om hvorfor de hadde ringt henne.

– Det er viktig å presisere at politiet fremdeles ikke kan utelukke at vi kan stå overfor en bortføring med et økonomisk motiv. Saken er fortsatt uløst. Når det er sagt, er det ingen endring i politiets hovedhypotese om at vi står ovenfor et drap, sier Brøske.

Publisert: 06.12.19 kl. 20:55

Mer om