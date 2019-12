GA UD-RÅD: Raymond Johansen (Ap) sier at han som statssekretær i UD kjente til mange saker med personer fra Eritrea som var såkalte «ureturnerbare». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ap-Raymond: – Helt skrekkelig at ureturnerbare ikke kan jobbe

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) sier det er bør tas en politisk og moralsk debatt om ureturnerbare asylsøkere bør få arbeidstillatelse. Da han var statssekretær i UD diskuterte han saken med Gunnar Stålsett.

Torsdag ble det kjent at biskop emeritus Gunnar Stålsett risikerer ubetinget fengsel for å ha gitt en asylsøker uten lovlig opphold jobb i 14 år.

Da VG fikk et dybdeintervju med Stålsett om lovbruddet, fortalte han at han i 2008 hadde tatt saken opp med UD, for å få bekreftelse på at hushjelpen ikke kunne returneres til Eritrea.

Ifølge Stålsett var mannen han da snakket med Raymond Johansen, som var statssekretær i UD fra 2005–2009.

– Jeg hadde mange samtaler med Gunnar Stålsett da han var biskop og jeg var statssekretær i UD, ettersom han var aktiv i freds- og forsoningsarbeid internasjonalt, sier Johansen til VG.

– Jeg kan ikke huske den konkrete samtalen, men det stemmer sikkert. Dersom jeg ble spurt om Eritrea, så ville jeg ha bekreftet at vi ikke kunne sende asylsøkere med avslag tilbake dit. Vi lyktes aldri med å få noen returavtale med Eritrea, og det er ikke trygt å sende personer tilbake dit, fortsetter Johansen.

Stålsetts ulovlige vaskehjelp: – De kunne satt meg i fengsel, for jeg er allerede i fengsel

Han har selv jobbet i Eritrea, og sier at han kan bekrefte at personer som har forlatt landet fordi de ønsket et annet liv, risikerer å bli forfulgt ved en retur.

– Det er en vrien sak, fordi man vil ikke sende et signal om at man kan få arbeidstillatelse ved å motsette seg retur. Men likevel er det mange vi ikke kan sende ut, og det er en ulykksalig situasjon når disse ikke kan delta i samfunnet.

– Noen ureturnerbare er i Norge i 10, 20, 30 år, og det er helt skrekkelig at de ikke kan jobbe. Situasjonen er ikke bærekraftig. Det er en politisk og moralsk viktig debatt, som vi må ta, sier Johansen.

Utspillet fra Johansen kan bli en brannfakkel innad i Ap. Eirik Sivertsen, som sitter i Kommunal- forvaltningskomiteen for AP, har sagt til VG at partiet ikke vil endre loven, som skal opp til votering i Stortinget denne uken, etter forslag fra SV.

PS: Det var den rødgrønne regjeringen som i 2011 endret regelverket slik at ureturnerbare asylsøkere mistet retten til arbeidstillatelse. Johansen var på det tidspunktet partisekretær i Arbeiderpartiet.

Publisert: 01.12.19 kl. 18:22

