KNIVSTIKKING: Birkelunden, der knivstikkingen skjedde, er et område med mange utesteder og restauranter. Foto: Frank H. Evensen

46-åring tiltalt for knivangrep på to tilfeldige kvinner

De to kvinnene ble angrepet på åpen gate i Oslo sentrum. Mannen er nå tiltalt for drapsforsøk og kroppsskade.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var TV2 som først meldte om tiltalen. Det hele skjedde natt til søndag 7. april i år.

Klokken 03.10 skal 46-åringen ifølge tiltalen ha gått til angrep på en kvinne i 20-årene med kniv. Hun ble stukket flere ganger i mageregionen. Birkelunden på Grünerløkka i Oslo er et populært område med flere utesteder.

– Ett av stikkene traff slik at hun ble påført skade i buken og fikk et kutt i leveren, heter det i tiltalen.

Like etterpå, på samme sted, prøvde mannen flere ganger ifølge tiltalen å stikke en annen kvinne med kniv i magen.

– Han lyktes ikke, påpekes det i tiltalen, da kvinnen snublet og falt bakover.

Mannen sitter i varetekt og er tiltalt for å ha utført hendelsene «i psykotisk tilstand». Påtalemyndigheten har ifølge tiltalen også bedt om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Hans forsvarer Anja Hellander sier til TV2 at han har nektet straffskyld for drapsforsøk.

– Han er veldig lei seg for det han har gjort, men mener aldri han har hatt til hensikt å drepe noen. Dette er handlinger gjort i psykotisk tilstand, sier Hellander til TV2.

Det var vitnebeskrivelser fra kvinnene som gjorde at mannen ble pågrepet like etterpå. Han er også tiltalt for å ha slått en kvinne i ansiktet den 11. oktober i fjor slik at hun brakk nesen.

Publisert: 26.11.19 kl. 13:31

Mer om