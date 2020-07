VG-Peil-Logo Førstegangstjeneste under pandemien Trym Hallingby (20) og Stine Bratlie (20) fikk oppleve corona-situasjonen på nært hold som soldater for hæren. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 14. juli, kl. 09:13 Torstein Bøe / VG Normalt bestilles det omtrent 2600 vernepliktige til hærens august-innrykk. I 2019 fulgte VG innrykket til to av de 400 håpefulle rekruttene til 2. bataljon. En av disse var Trym Hallingby (20), som gledet seg til en hverdag i uniform. – Jeg ser på det som en mulighet til å komme meg bort et år og få testet meg selv litt, sa Hallingby til VG under fjorårets innrykk. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 14. juli, kl. 09:13 Torstein Bøe / VG

Soldat under krisen: Ble låst inne i tre måneder

Året i forsvaret ble ikke det samme som det kanskje vanligvis er. Noen uker etter at Hallingby og de andre soldatene var ferdig med rekruttskolen, kom coronaviruset til Norge. Nå er Hallingby ferdig med førstegangstjenesten, og ser tilbake på et spennende, men krevende år.

Foto: Torstein Bøe / VG

– Jeg har vært vognfører på beltevogn, som innebærer blant annet å kjøre kapteinen og passe på at vognen fungerer, sier han.

Hallingby forteller at corona-situasjonen ikke påvirket selve jobb-dagen i tjenesten i så stor grad. De hadde avstandsregler og flere tiltak for hygiene, men de kunne utføre mye av de samme oppgavene som de gjorde før unntakstilstanden.

Foto: Privat / Stine Bratlie

Corona-tilfelle i avdelingen

Tidligere sjef for Hallingbys bataljon, Oberstløytnant Erling Nervik, forteller til VG at viruset har satt preg på det siste kvartalet. Den daglige tjenesten har gått så normalt som mulig, men de førstegangstjenestegjørende har merket at de har fått begrenset friheten sin.

– Vi fikk et corona-tilfelle etter vinterøvelsen, og hele avdelingen måtte i karantene. I en periode hadde vi ikke natt- og helgepermisjon, fordi vi ønsket å ha styrken tilgjengelig for beredskapsoppdrag, forteller Oberstløytnanten.

Foto: Torstein Bøe / VG

Hallingby sier han og de andre førstegangstjenestegjørende har taklet unntakssituasjonen bra. Inntrykket hans er at alle hadde mye respekt og forståelse for restriksjonene som ble satt av befalet og myndighetene.

– Corona har gått utover velferden til oss soldater. Det ble ganske kjedelig etter hvert, for leiren ligger øde og vi kunne ikke forlate den. Mange tilbud er også kuttet ned, men vi har funnet løsninger. Spillrommet vårt ble f.eks. stengt, men vi løste det ved at gutta hadde playstation inne på kasernen, sier Hallingby.

FORNØYD: Har fullført førstegangstjenesten. Foto: Privat / Stine Bratlie

Ikke permisjon på tre måneder

Stine Bratlie (20) har også vært ett år i 2. bataljon. Hun sier hun ikke skal legge skjul på at strenge regler og inndratt permisjon tæret på humøret og motivasjonen i troppen. Stengte velferdstilbud har gjort dem kreative.

– Vi har hatt styrketrening med vannbøtter og koster. Det ble også en konkurranse i løpet av «total lockdown», som gikk ut på å løpe så mange ganger rundt kasernen som mulig i løpet av 45 minutter. Vi kalte det «Corona Grand Prix», smiler hun.

Foto: Privat / Stine Bratlie

«Fengsels-vibes»

Bratlie forteller at de hadde tre måneder uten å reise hjem til familie og venner. Under det hun kaller «total lockdown» kunne de bare være inne på kasernen. Hun roser befalet i bataljonen for støtten og sier de også var pådrivere for lyspunkter i en kjedelig hverdag. Quiz på høyttalerne og andre konkurranser blir trukket frem som eksempler.

– På et tidspunkt var det veldig strengt. Det var bare en på hvert rom som kunne handle for alle, og vi fikk bare gå ut to ganger i løpet av dagen for å ta luft i 45 minutter. På det verste fikk vi nesten litt «fengsels-vibes”» sier hun med et smil om munnen.

20-åringen forteller at det ikke alltid var like lett å være så langt unna venner og familie. Hun gikk tre måneder uten å se de nærmeste, og sier hun hadde mange alternative bursdagsfeiringer på FaceTime.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Ydmyk og stolt

Oberstløytnant Nervik forteller at soldatene virkelig har etterlevd ansvaret forsvaret har hatt i krisetider. Han forteller likevel at det ikke er noe han heller ville hatt enn hverdagen tilbake, og at han ser frem til at soldatene får større frihet.

– Men dette er virkeligheten, og det må vi forholde oss til. Så jeg er både ydmyk og stolt over den tilnærmingen de vernepliktige har hatt – de har forstått alvoret.

Nervik forteller at da statsministeren erklærte krisetilstand forsto alle at dette gjaldt hele forsvaret i stor grad. De er definert som en samfunnskritisk aktør og har det de kaller ansvar overfor sivilsamfunnet.

– Vår beredskap ble veldig raskt tydelig og klar, og derfor så måtte vi gjøre relativt inngripende tiltak for å være i stand til å utøve den støtten, sier oberstløytnant Nervik.

Foto: Torstein Bøe / VG

Ga mersmak

Under fjorårets inntak sa Hallingby til VG at forventningene var å komme seg ut av byen og være i en avdeling med mye aktivitet. Ett år senere sier han at året har levd opp til forventningene.

– Jeg har jo bodd ett år i «hutaheiti». Det har gitt mersmak. Jeg skal fortsette neste år som grenader – så jeg skal tilbake til leiren om en måned, sier han.

Foto: Torstein Bøe / VG

Bataljonen skal mekaniseres

2. bataljon, som både Hallingby og Bratlie har vært en del av, skal gjennomgå endringer til høsten. Den skal gjennom en mekanisering, som vil si at bataljonen skal bytte ut mange kjøretøy til større pansrede kjøretøy. Oberstløytnant Nervik forklarer at det er en stor endring, og at de derfor ikke skal ta inn nytt kull med førstegangstjenestegjørende før i januar.

– Grunnen til at vi ikke tar inn folk nå er fordi de ansatte skal kurses opp på nye kjøretøy. Og den andre faktoren er at avdelingen skal inn på et og samme innrykk i januar – tidligere har vi hatt innrykk i august også, forklarer Nervik.

Foto: Privat / Stine Bratlie

Hallingby skal bruke sin erfaring som beltevogn-fører når han trer inn i stillingen som grenader til høsten.

– Jeg skal være med å passe på at alle vogner opprettholdes, og kanskje hjelpe til med at alle får den kursingen de trenger på kjøretøyene, sier han.

Tre andre fra hans kompani skal også fortsette som ansatte i bataljonen til høsten. Oberstløytnant Nervik legger til at hæren fortsatt tar inn nye rekrutter i sommer, selv om 2. bataljon ikke får nye før i januar.

– Hæren har normalisert permisjonspraksis for vernepliktige i takt med nasjonale justeringer og oppmykninger i forhold til de initielle tiltak fra Regjeringen. Disse kan, om vi må, skjerpes inn igjen, avslutter Nervik.

