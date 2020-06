MELDTE FRA OM DOBBELTDRAP: Den siktede mannen i 40-årene meldte selv fra om dobbeltdrapet til politiet natt til onsdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Dobbeltdrapet i Stavanger: – En sak med sterke følelser involvert

STAVANGER (VG) Dobbeltdrapet i Stavanger bærer preg av sterke følelser, ifølge den siktede mannens forsvarer Odd Rune Torstrup.

– Ut fra det jeg har fått opplyst, er dette en sak med sterke følelser involvert. Både sjalusi og ære er ting som blir etterforsket, men vi kan ikke trekke noen slutninger nå, sier den dobbeltdrapssiktede mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, til VG.

Mannen i 40-årene, som er siktet for dobbeltdrap, har onsdag ettermiddag vært i et flere timer langt avhør på politihuset i Stavanger.

Det var mannen som selv ringte politiet klokken 02.19 natt til onsdag og meldte fra om dobbeltdrapet på Storhaug i Stavanger. Da politiet kom til stedet fant de en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene drept i en leilighet på stedet.

– Dette er en belastning for ham. Han har forklart seg om det som har skjedd i leiligheten, det som han husker. Og han har forklart som om det som ligger forut hendelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldsspørsmålet ennå, sier Torstrup.

DOBBELTDRAP: En kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene ble funnet drept i en leilighet på Storhaug i Stavanger natt til onsdag. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

– Ikke planlagt

Drapene skal ifølge politiadvokat Lars Ole Berge ha skjedd i den avdøde mannens leilighet. Berge opplyste onsdag ettermiddag at siktede erkjenner å ha drept de to.

Den siktede mannen skal ha hatt en langvarig relasjon til den drepte kvinnen, og det skal også være en relasjon til den drepte mannen. Politiet har ikke ønsket å bekrefte hva slags relasjon det er snakk om.

Politiet ønsker ikke å gå inn på hva som kan være motiv for drapshandlingene.

Torstrup bekrefter til VG at siktede kjente begge de to avdøde godt.

– Henne i lang tid, og den avdøde mannen i kortere tid, sier han.

Han ønsker ikke å gå inn på ytterligere detaljer rundt hverken motiv eller hvordan drapene skal ha skjedd. Ifølge VGs opplysninger skal det være brukt et stikkvåpen, men dette ønsker ikke forsvareren å utdype.

– Per i dag bærer ikke saken preg av å ha vært planlagt, sier han.

FORSVARER: Odd Rune Torstrup forsvarer den dobbeltdrapssiktede mannen i 40-årene i Stavanger. Foto: Hallgeir Vågenes

– Politiet har vært involvert

Ifølge NRK bekrefter politiet at kvinnen skal ha vært i kontakt med politiet før drapene, men de ønsker ikke å utdype dette noe nærmere.

– Kvinnen skal ifølge NRK tidligere ha vært i kontakt med politiet. Er du kjent med om det har vært konflikter mellom dem?

– Jeg har indikasjoner på at politiet har vært involvert relativt mye, men ikke i den konteksten som fremheves her, sier forsvarer Torstrup til VG.

Han presiserer at det for ham er uklart hvem av partene som har vært i kontakt med politiet, og at det for ham foreløpig ikke er kjent i hvilken kontekst denne kontakten har vært.

Naboer skremt

Få meter fra bopelen der drapene fant sted, bor Therese Engen Bjørvik sammen med sin mann og to barn på 12 og 14 år.

Hun forteller at familien sov mens dramaet utspilte seg i nabohuset. Onsdag morgen våknet de opp til flere politibiler utenfor huset sitt.

– Det er skremmende at noe sånt skjer mens vi ligger og sover i et hus åtte meter ifra, sier hun.

Engen Bjørvik forteller at de bor i et trygt nabolag hvor det ikke har vært noe bråk tidligere. Familien har ikke kjennskap til de som bor i nabohuset, men sier at huset består av tre utleiedeler.

