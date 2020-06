UT MOT DOMMEN: Eirik Jensen kaller i brevet dommen for «Leiviks dom». Foto: Tore Kristiansen, VG

Eirik Jensen langer ut mot dommen i brev

I et mange sider langt notat forteller Eirik Jensen for første gang fra fengselscellen hva han mener om dommen mot ham.

Eirik Jensen mener i brevet at dommerne hadde bestemt seg på forhånd, skriver Dagbladet.

– Min konklusjon er at jeg ble dømt på bestilling. Domstolen hadde på et tidlig tidspunkt bestemt at de ville komme med en fellende dom, hevder Jensen i notatet.

Han sier han ble sjokkert over dommen selv om han visste at det var det mest sannsynlige utfallet. Samtidig går han til kraftig angrep mot begrunnelsen.

– Jeg må si vi ble opprørte og forbannet! Dommer Leirvik valgte den enkleste og feigeste utveien, psykisk medvirkning. Dette var den enkleste «rømningsveien» for dommeren i saken, skriver Jensen.

Jensen sitter i dag i Kongsvinger fengsel etter å ha blitt pågrepet umiddelbart etter at han ble dømt til lovens strengeste straff på 21 års fengsel.

Borgarting lagmannsrett ønsker ikke å kommentere innholdet i Jensens brev, utover å presisere at det ikke var «Leirviks dom», men at den ble avsagt av et kollegium på syv dommere.

I en tekstmelding til VG skriver direktør i Borgarting lagmannsrett Mari Fjærtoft Trondsen:

– Lagmannsretten presiserer at dommen er avsagt av et kollegium på sju dommere, som er enstemmige i sitt syn på skyldspørsmålet. Omtalen av dommen som «Leirviks dom» er derfor misvisende. Lagmannsretten har som praksis ikke å kommentere dommer, og har derfor ingen ytterligere kommentarer.

